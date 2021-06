Stefano De Martino attore: "Farò un film molto bello, l’unica pecca potrei essere io"

Dalla danza al talent show, dalla conduzione alla recitazione: l’esplorazione professionale di Stefano De Martino è incontenibile, s’infila dappertutto, e adesso si affaccia anche sull’ambito cinematografico che lo accoglie come neofita consapevole dei suoi limiti.

“Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo” ha annunciato il ballerin-conduttor-attore, premiato al Bct, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva. “Non so come verrà, ma in promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi" ha scherzato ancora De Martino, che sta preparando il ritorno del programma di successo 'Stasera tutto è possibile' e soprattutto la serata di celebrazione per i 60 anni di Rai2 che si terrà il 4 novembre.

Il futuro in Rai di Stefano De Martino

Insomma, pare proprio che mamma Rai punti molto su questo promettente figlio che il direttore dell’ammiraglia Stefano Coletta non esclude possa rientrare nella squadra del primo canale. “Stefano è un 'potenzialissimo' personaggio che può portare del nuovo nell’intrattenimento dell’Ammiraglia” ha affermato durante la conferenza stampa dei palinsesti: “Vogliamo mettere a fuoco dei volti che possono diventare il futuro di quest’azienda, senza però mortificare volti che hanno un passato più forte e possono continuare ancora”.

“Stefano è un volto talmente importante per noi che gli faremo condurre la serata per i 60 anni di Rai2”, ha aggiunto poi il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo parlando dello speciale che andrà in onda giovedì 4 novembre 2021.