Chi ha vinto la seconda puntata di Tali e Quali Show

Chi, tra i nip in gara nella seconda delle cinque puntate previste quest’anno dello show guidato da Carlo Conti, ha ottenuto il primo posto? E imitando quale grande artista è riuscito a conquistare i temibili giurati?

Anche in questa serata non sono mancate le emozioni per i concorrenti e per il pubblico da casa. A fare da quarto giudice è stato Nino Frassica mentre Cristina D’Avena è stato l’ospite che ha fatto scatenare lo studio con i suoi successi.

Scopriamo però ora come è finita la gare, chi ha vinto e qual è la classifica della serata del 14 gennaio.

Chi è il vincitore Massimo Ronza

A vincere la seconda puntata di Tali e Quali Show è stato Massimo Ronza, napoletano che ha lavorato a lungo nel trasporto marittimo e poi ha gestito un bar . Appassionato di musica, suon la batteria e canta. Nella seconda puntata di Tali e Quali show ha conquistato la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, insieme al quarto giudice Nino Frassica, calandosi nei panni di Fausto Leali, e interpretando uno dei suoi successi più noti, Io amo. Dietro di lui, conquistando un posto in finale, è arrivato Roberto Romanelli nei panni dell’indimenticato Ivan Graziani.

La classifica

Ecco la classifica finale di Tali e Quali show del 14 gennaio