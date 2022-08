Nei primi episodi settimanali di Terra amara, la tenuta è in subbuglio per la sparizione del piccolo Adnan. Ma a stupire sono le conseguenze dell’adozione di Yilmaz da parte di Fekeli. Yilmaz si ritrova ad essere ricchissimo. Quando però riesce finalmente ad incontrare Zuleyha, qualcosa gira storto. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dall’8 al 12 agosto.

Terra amara, le anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Fekeli e Yilmaz riescono man mano a instaurare un rapporto padre-figlio sempre più solido. Un giorno Demir riceve un documento che lo lascia senza parole: il terreno che vorrebbe acquistare è di proprietà di Yilmaz. A quel punto comincia seriamente a pensare che quest’ultimo possa essere protetto da qualche pezzo grosso. Intanto Azize, completamente confuso, accompagna Adnan a fare una passeggiata, ma scorda la carrozzina in un campo. Quando cominciano a trascorrere delle ore, si crede a un possibile rapimento. Informato, Yilmaz si mobilita in prima persona per ritrovare il figlio di Demir. Nazire aiuta Demir nelle ricerche. Una volta ritrovato il piccolo, Zuleyha, timorosa, chiede a Demir se la loro famiglia sia in pericolo, ma l'uomo la rassicura, tenendola all'oscuro di molti dettagli. Quando Rustem (il padre di Muslum) muore, i braccianti ritengono Demir responsabile dell'accaduto.

Grazie all’adozione di Fekeli, che lo nomina padrone di una industria tessile, Yilmaz diventa ricco e distribuisce beni primari ai braccianti. Demir viene a sapere che il suo acerrimo nemico è benestante, mentre Zuleyha inizia a sospettare qualcosa e poco dopo scopre che è vivo. La donna vuole assolutamente parlare con lui, ma Demir non è affatto contento: quando la donna, esasperata, si getta da un auto in corsa per scappare, perde i sensi. Successivamente riesce ad incontrare Yilmaz ma l'incontro risulta deludente: l'uomo comincia a credere che da parte della donna l'amore possa essere svanito. Quando Yilmaz corre alla tenuta per parlare con Zuleyha, investe involontariamente un pastorello.

Dove vedere Terra amara (dall’8 al 12 agosto 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.35 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.