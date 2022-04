Dove vedere Ti spedisco in convento 2: tv, streaming e on demand

Torna in tv la versione italiana di Ti spedisco in convento: a partire da domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, debutta in prima visione televisiva la seconda stagione del docu-reality costruito attorno a quello che può essere considerato un vero esperimento sociale. Nella versione nostrana del format internazionale “Bad Habits, Holy Orders” (partito nel 2017), infatti, sei ragazze trasgressive e abituate a una elettrizzante vita sociale vengono confinate per un mese all’interno di un convento, dove sotto gli occhi attenti e austeri di un gruppo di suore dovranno accettare di buon grado disciplina e ordine della vita monastica.

La strada percorsa dalle giovani donne deve sapientemente equilibrare l’aspetto umano e quello spirituale. Abituate a un regime di vita libero, fatto di poche barriere e tante trasgressioni, per le giovani concorrenti - inizialmente convinte di partecipare a un altro tipo reality, più affine al loro stile di vita - si prospetta quindi una quotidianità davvero complessa. Chi saprà abbandonare la vita peccaminosa e ottenere la benedizione delle suore?

La seconda stagione di Ti spedisco in convento è composta da cinque puntate, in onda in prima visione da domenica 17 aprile 2022. Ecco dove e quando vederle in televisione e in streaming.

Ti spedisco in convento Italia 2 in TV

Ti Spedisco in Convento 2 va in onda ogni domenica alle 21:25 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e Sky canale 160, con possibilità di vederlo anche su Real Time + 1 (Sky canale 161) alle 22:25.

Streaming live e on-demand

Il docu-reality è visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Real Time. La nuova stagione è inoltre disponibile in anteprima sulla piattaforma discovery+ dal 10 aprile per tutti gli abbonati al servizio.