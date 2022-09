Tim Music Awards 2022, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Oggi, 10 settembre, va in onda la seconda e ultima serata della sedicesima edizione del "Music Awards". Trasmessa da Rai 1 a partire dalle 20.35. Condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, lo show ospita (e premia) il meglio della musica italiana. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo in tv e leggiamo i nomi degli artisti che si avvicenderanno sul palco.

Tim Music Awards 2022: anticipazioni seconda puntata

Andata in onda ieri, la prima delle due serate del Tim Music Awards 2022 è stata ricca di ospiti e si è chiusa con alcuni imprevisti: il nubifragio che ha colpito l’Arena di Verona ha costretto molti spettatori a tornare a casa anzitempo, ed anche alcune esibizioni canore hanno dovuto fare i conti con questo imprevisto. Imprevisti a parte, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno tenuto al meglio il palco e sono pronti a condurre la seconda e ultima puntata della manifestazione. Oggi, 10 settembre, tocca a molti altri artisti della nostra scena musicale. Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione vede sfilare i cantanti italiani più amati, ma assegna loro anche premi capaci di testimoniare il successo discografico ottenuto nel corso degli ultimi anni. In più, tante sorpresa ed interventi di vari personaggi del mondo della televisione. Questa sera dovrebbero intervenire, tra gli altri, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La scaletta e i cantanti che si esibiscono

Anche se la produzione ha reso noto l'elenco dei cantanti ma non l'ordine di apparizione, è facile prevedere per questa sera le esibizioni degli artisti annunciati ma non saliti sul palco nel corso della prima puntata. Vedremo dunque cantare: Ariete; Bresh; Brunori Sas; Chiello; Coez; Elettra Lamborghini; Fedez; Francesca Michielin; Francesco Gabbani; Franco126; Gigi D’Alessio; Lazza; Lele Blade; Luché; Mahmood; Mara Sattei; Max Pezzali; Modà; Nek; Noyz Narcos; Paky; Rhove; Riccardo Cocciante; Rocco Hunt; Salmo; Sangiovanni; Shablo; Tananai; Tommaso Paradiso.

Dove vedere Tim Music Awards 2022 in tv e in streaming (10 settembre 2022)

La seconda e ultima puntata del Tim Music Awards 2022 va in onda sabato 10 settembre 2022 su Rai 1, a partire dalle 20.35. Lo show è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.