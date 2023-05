Tutti i sogni ancora in volo, Rocío a Massimo Ranieri: "Sono attrice grazie a te"

C'era grande attesa per la prima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo", lo show condotto da Massimo Ranieri il cui titolo non è solo la frase di una sua canzone, ma un modo di vivere. È ciò che ha detto il conduttore in diretta, per poi aggiungere: "I sogni devono continuare a volare, non bisogna mai smettere di sognare. A volte i sogni si realizzano, prendete l’esempio del mio grande Napoli. Sognare vuol dire respirare”. Il protagonista indiscusso della prima serata di Rai Uno è affiancato da Rocío Muñoz Morales, entrata sul palco in punta di piedi e grande disinvoltura, nonostante l'emozione forte ed evidente.

Le parole di Rocío Muñoz Morales

La donna, entusiasta di trovarsi insieme a Ranieri sul palco, lo ringrazia per l'opportunità datale: “Che emozione Massimo, che sogno. Voglio ringraziarti per avermi voluta al tuo fianco. Per me è un onore immenso". Il cantante, pronto a riprendere le fila del discorso, viene bloccato dalla Muñoz Morales per raccontare una storia particolare: "Quando avevo 12 anni mia madre mi portò a vedere uno spettacolo in Spagna, era in lingua italiana e si chiamava 'Pulcinella'. Ero piccola, ma lì ho capito che volevo fare l’attrice. Una sera ho acceso la TV e ti ho visto cantare una canzone. Quella volta ho capito che Pulcinella eri tu, e la canzone era...”. Quest'ultima si avvicina all'orecchio del conduttore e gli rivela il titolo. A far ridere è la reazione di Ranieri, il quale risponde: "Ah, una canzone recente, scritta ieri...". Stiamo parlando di "Erba di casa mia", uno dei più celebri e amati del cantante napoletano.

L'esibizione di Massimo Ranieri

Dopo aver sentito la storia di Rocío Muñoz Morales, Massimo Ranieri decide di esibirsi sulle note di "Erba di casa mia", quasi dedicandole il brano e dando luce a una performance piena di forza espressiva e di passione, senza mancare di emozionare il pubblico sdraiandosi sul palco e rialzandosi solo sul finale del primo ritornello.