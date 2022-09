Oltre alle vicende di Julia e Carmen, la nuova settimana di “Un altro domani” - che va da lunedì 26 a venerdì 30 settembre - offre spazio a molti altri personaggi: Tirso e sue nipote Erik, il cui padre è in carcere per omicidio; Diana, che manifesta alcuni strani comportamenti; Alicia, che vorrebbe trascorrere più tempo in compagnia di Angel.

Un altro domani, le anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022

Nella Spagna contemporanea, in un colloquio molto confidenziale, Tirso dice ad Elena che suo fratello Jorge, padre di Erik (il nipote del quale si sta occupando con fatica) è in carcere per omicidio. Lo stesso Tirso ha intenzione di non partecipare alla festa organizzata da Julia e Sergio, intenti a festeggiare il loro stesso divorzio. Durante l’evento vediamo alcuni strani comportamenti da parte di Diana; la donna finisce così con il far sorgere dei sospetti a Mario. La festa è anche l’occasione per un felice incontro tra Erik e Cloe, che mostrano fin dall’inizio una certa sintonia.

Nella Guinea del passato, Victor medita di lasciare il suo lavoro in fabbrica, temendo che possa essere motivo di crisi del suo rapporto con Carmen; quest’ultima però non è affatto d’accordo e tenta di farlo desistere. Alicia vorrebbe trascorrere molto più tempo con Angel e gli propone di farsi vedere spesso in giro come coppia, ma l’uomo non ne ha molta voglia: il suo intento e di dedicare quasi tutti i suoi sforzi al lavoro con Ventura.

Dove vedere Un altro domani (dal 26 al 30 settembre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal 26 al 30 settembre 2022 alle 16.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.