Un passo dal cielo 7, tutte le informazioni sulla serie: quando inizia, trama, cast, personaggi

Congedato il Francesco Neri di Daniele Liotti, Un passo dal cielo 7 vede in primo piano Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo (Enrico Ianniello): oltre ad approfondire la loro vita privata e quella professionale, la serie di Rai 1 vede l’ingresso di nuovi importanti personaggi e una indiscussa conferma: lo splendido scenario offerto dalle montagne del Cadore. Leggiamo qualcosa in più sulla settima stagione della serie.

Quando inizia Un passo dal cielo 7

La messa in onda delle nuove puntate di Un passo dal cielo è prevista per la prima metà del 2023. La sesta stagione è andata in onda dal 1º aprile al 20 maggio del 2021.Con molte probabilità la settima stagione verrà proposta nel corrispettivo periodo del 2023.

Un passo dal cielo 7: numero di puntate

Così come per la stagione numero 6, anche questa settima annata andrà in onda nel corso di 8 prime serate.

Trama e anticipazioni

Ci troviamo sulle montagne del Cadore. La storia parte dal confronto tra Manuela e Vincenzo. La prima ha un animo più sensibile ed empatico, il secondo è più legato alla tradizione e ai vecchi valori. La loro collaborazione verrà approfondita tanto sul piano professionale che su quello privato. Attraverso il racconto di Manuela ci vengono presentati due nuovi personaggi: il primo è Nathan, il misterioso uomo degli orsi, il secondo si chiama Gregorio Masiero, una persona solitaria e taciturna che nasconde una sofferenza nei confronti della quale Manuela si sente responsabile. Per i protagonisti incombe però una minaccia: Luciano Paron, un allevatore locale avido, che sta facendo di tutto per espandere il proprio territorio. Ma vedremo anche personaggi che abbiamo già imparato a conoscere: insieme a Vincenzo torna Carolina: con i loro rispettivi figli i due si trasferiscono in una nuova abitazione. La famiglia sarà però obbligata a confrontarsi con un ingombrante vicino di nome Huber. Il concetto di unità familiare sarà un tema portante dell’intera stagione.

Cast e personaggi

Era stato annunciato da tempo, ma tutti gli appassionati della serie devono confrontarsi con l’addio di Daniele Liotti: non ritroviamo dunque il suo Francesco Neri. I due protagonisti della settima stagione sono Giusy Buscemi, che veste i panni di Manuela Nappi, ed Enrico Ianniello, che copre il ruolo di Vincenzo Nappi. Serena Iansiti torna invece nel ruolo di Carolina. Completano il cast Gianmarco Pozzoli, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli.

Dove vedere: Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

La settima stagione di Un passo dal cielo andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.