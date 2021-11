Una Vita, le anticipazioni dal 22 al 28 novembre 2021

Le storie e i personaggi di Una Vita continuano ad appassionare moltissimi telespettatori. Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 22 e il 28 novembre 2021.

Una vita, le anticipazioni della soap dal 22 al 28 novembre

Liberto sta diventando sempre più insofferente nei confronti di Genoveva, la donna ha un ascendente importante su Felipe che ancora non ha ritrovato la memoria. Ramòn riesce a far capire a Felipe di non essere il responsabile della morte della moglie Celia, gli amici e vicini festeggiano la lieta notizia, ma tutti non possono fare a meno di preoccuparsi della condizione dell'avvocato. A Felipe torneranno i ricordi?

Camino e Maite vengono scoperte da Anabel, Camino da poco vedevo chiede all'amica di tenere per sè quanto visto: il suo scopo è andare a Parigi con Maite e nulla dovrà ostacolare il loro desiderio.

Genoveva è sempre più guardinga, l'aver trovato Felipe a parlare con Laura la mette in crisi e nonostante Felipe la rassicuri, Genoveva non si fiderà mai più come prima... a ciò si va ad aggiungere l'incontro di Felipe con Méndez, cosa si saranno detti?

Maite e Camino sono pronte per partire alla volta di Parigi, ma la pittrice chiede del tempo per salutare la madre.. questo bloccherà il loro piano?