Vite al limite, oggi la storia di Nathan Prater in prima tv su Real Time

Vite al limite è pronto ad inaugurare la sua decima stagione. L’attesa première sarà trasmessa come di consueto dal canale Real Time: l’appuntamento è in programma per la prima serata di oggi, 17 gennaio 2022.

Nel corso degli anni Vite al limite si è occupato di tanti casi di persone patologicamente obese ma decise - con sacrifici e con l’aiuto del celebre chirurgo Younan Nowzaradan - a ridurre il proprio peso in modo drastico, tanto da rientrare in parametri normali e salutari.

Vite al limite, anticipazioni puntata: oggi la storia di Nathan Prater (17 gennaio)

La prima puntata della decima edizione del programma si concentra sulla storia di Nathan Prater, un insegnante americano di 35 anni che vive a vive a Palestine (Texas). Da tempo per lui è diventato difficile gestire il proprio lavoro quando la salute vacilla sotto il peso dei suoi 275 kg. Per tirare avanti l’uomo fa affidamento sull’amata Amber, ma purtroppo anche la sua compagna soffre di obesità patologica. Dunque non resta che affidarsi all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan. In questo caso la missione del chirurgo è davvero complessa in quanto obbligato a gestire due pazienti contemporaneamente. Nathan e Amber riusciranno a dimagrire e a superare l’impatto che l’eccesso di peso sta avendo sul loro matrimonio?

Vite al limite: il format e dove vederlo

Il docureality ci mostra una condizione dell’essere umano diffusa ma troppo spesso taciuta. Gli Stati Uniti, in particolar modo, sono una nazione con un tasso di obesità molto elevato, spesso a causa di una cattiva alimentazione e di scarsa attività motoria. In Vite al limite le storie dei pazienti gravemente obesi sono seguite dal chirurgo iraniano-americano Nowzaradan, attraverso una dieta rigorosa e - nei casi più gravi - con l’assistenza di un bypass gastrico.

Ricordiamo che anche la decima edizione di Vite al limite sarà trasmessa da Real Time, canale 31 del digitale terrestre. L’appuntamento è per le ore 21.25 di lunedì 17 gennaio. In alternativa sarà possibile seguire la puntata in diretta streaming, sul sito ufficiale del canale.

L'anteprima video della puntata