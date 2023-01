Meteo, tutto confermato: quando e dove arriva la neve

Arriva l'inverno. Quello vero. Le ultime previsioni meteo confermano che nei prossimi giorni ci sarà un cambio netto con temperature in picchiata e abbondanti nevicate, anche a quote relativamente basse. Cosa accadrà nel dettaglio? Vediamolo insieme.

Secondo 3BMeteo, questo cambiamento nello scenario meteorologico si dividerà in tre fasi. Già tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio le correnti di aria fredda provenienti dal nord Europa piomberanno sull'Italia settentrionale portando piogge, temporali e nevicate. Queste ultime, visto e considerato il calo delle temperature, potranno avvenire anche a quote basse. Al centro e al sud le precipitazioni non mancheranno (tutt'altro), ma le correnti più miti di libeccio faranno sì che i fiocchi bianchi cadranno sull'Appennino solo a quote più alte.

Veniamo alla seconda fase: tra mercoledì e giovedì il calo termico interesserà anche il centro-sud. Sono previsti temporali sull'area tirrenica e questa volta la neve inizierà a cadere anche a quote collinari. Insomma, molti comuni dell'Appennino saranno imbiancati per la prima volta dall'inizio della stagione fredda. La neve potrebbe cadere localmente (e a quote collinari) anche sulle regioni meridionali (oltre che in quelle centrali). In questa seconda fase dunque l'irruzione di aria fredda proveniente dall'Artico porterà l'inverno anche a latitudini più meridionali imbiancando finalmente montagne e colline finora rimaste a secco di neve.

Ed eccoci alla terza fase: tra venerdì e il fine settimana sulla penisola arriveranno nuovi correnti fredde provenienti dal nord-est. La conseguenza è che il tempo potrebbe diventare ancora più freddo con piogge e nevicate che potrebbero di nuovo farla da padrone, insistendo anche a quote relativamente basse e collinari. Insomma, all'appuntamento con l'inverno, quello vero, mancano ormai pochi giorni.