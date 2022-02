Sventagliata artica: in arrivo un lunedì di bufera

Migliaia di persone in Gran Bretagna sono ancora senza elettricità mentre l'ondata di maltempo pare non affievolirsi. E le propagini della tempesta che ha interessato il nord europa si faranno sentire anche in Italia. Il fronte di aria fredda collegato alla terza super tempesta sta per valicare le Alpi e coinvolgerà tutta la nostra Penisola con una forte ondata di maltempo. La caratteristica della "super tempesta" non saranno tanto le precipitazioni quanto le forti raffiche di vento dovute alla formazione di una bassa pressione che transiterà velocemente sulla Penisola, e all'effetto barriera esercitato dalla catena Alpina. Scavalcato le Alpi il fronte freddo si catapulterà sulla Val Padana con notevole forza.

Due quindi gli avvisi meteo:

per le mari e le coste;

per la Val Padana centro occidentale, quindi Piemonte, Lombardia ed Emilia.

L'abbassamento delle temperature porterà anche delle nevicate la cui quota dipenderà essenzialmente dall'intensità dei fenomeni, mediamente a quote di montagna ma localmente anche a quote di alta collina. Vediamo allora la previsione con un maggiore dettaglio per la giornata peggiore che sarà quella di lunedì.

Al Nord, al mattino neve sulle Alpi confinali dai 900-1400m anche abbondante, nebbie e nubi basse in Val Padana, qualche isolata pioggia sul Friuli. Più sole altrove. Dal pomeriggio ancora neve debole sulle Alpi di confine in calo a 700-900, qualche veloce rovescio in transito sul Triveneto e l'Emilia Romagna, anche a sfondo temporalesco tra basso Veneto, Emilia orientale e Romagna con locali grandinate. Neve in Appennino dai 1200m in calo. Venti forti nelle valli alpine centro occidentali fino alla pianura piemontese, lombarda ed emiliana. In serata ancora neve sulle Alpi di confine tra 700 e 1000m. Poco nuvoloso altrove.

Nelle regioni del Centro, al mattino nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche pioggia a carattere intermittente e debole, più sole lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio veloce peggioramento su Marche, Umbria, alta Toscana con rovesci e temporali anche accompagnati da grandinate diretti in serata verso Abruzzo e Lazio. Neve in Appennino in calo fin sotto i 1000m. In nottata migliora ovunque.

Al Sud, al mattino nuvoloso con qualche isolata pioggia tra Campania e Calabria, più sole altrove. Nel pomeriggio ancora addensamenti sulla fascia tirrenica e maggiori schiarite lungo l'Adriatico. In serata rapido peggioramento su Molise, Puglia settentrionale, Campania con rovesci e temporali localmente accompagnati da grandinate diretti in nottata verso resto della Puglia, Basilicata e Calabria. Neve in Appennino in calo a 1200m localmente al di sotto. Temperature in aumento nei valori massimi al Nord, in calo le minime al Centro Nord, stazionarie al Sud ma in calo dalla sera.