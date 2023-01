Aereo con 72 persone a bordo precipita al suolo. Strage in Nepal

Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato oggi in Nepal, secondo quanto ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. A bordo del velivolo c'erano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. "I soccorsi sono in arrivo, al momento non sappiamo se ci sono sopravvissuti", ha detto Sudarshan Bartaula all'agenzia di stampa Afp. L'aereo si sarebbe schiantato tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nel Nepal centrale. "I servizi di soccorso sono già arrivati ??sul posto e stanno cercando di spegnere l'incendio", ha aggiunto un'altra fonte.

Secondo una prima ricostruzione lo schianto sarebbe avvenuto nella fase di decollo del velivolo. Un funzionario dell'autorità aeronautica nepalese ha parlato di almeno 40 morti. Ma si tratta di un bilancio purtroppo ancora parziale.

"Le operazioni di salvataggio sono in corso", ha detto Jagannath Niroula, portavdoce dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal. Le cause del disastro aereo non sono ancora chiare. Secondo Nirouola "il tempo era sereno". Il velivolo è un bimotore ATR 72 della compagnia nepalese Yeti Airlines. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightRadar24 l'aereo aveva 15 anni di attività.

Il portavoce della compagnia aerea, Sudarshan Bartaula, ha fatto sapere che oltre ai 4 membri dell'equipaggio, tra le 72 persone a bordo c'erano anche due neonati e dieci cittadini stranieri. Centinaia di soccorritori stanno perlustrando il luogo dell'incidente sul fianco di una collina nella speranza di trovare dei sopravvissitui.