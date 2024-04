Aereo con 153 persone rischia lo schianto in atterraggio con la torre di controllo: panico a bordo

L'aereo che non segue il percorso previsto e rischia di schiantarsi contro la torre di controllo. Panico in fase di atterraggio. La Federal aviation administration (Faa), l'ente federale dell'aviazione statunitense, ha aperto un'indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines che è finito fuori traiettoria, lo scorso sabato 23 marzo, durante la fase di discesa e ha rischiato di scontrarsi contro la torre di controllo dell'aeroporto LaGuardia di New York. Il velivolo è finito per parecchi minuti fuori dalla traiettoria stabilita per la corretta manovra di atterraggio, mettendo così a rischio la sicurezza dell'operazione di arrivo a terra. L'aereo è stato poi dirottato verso l'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington, prima di tornare a LaGuardia. A bordo c'erano 153 persone, 147 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Si tratta di un "incidente" anomalo che ha spinto la Faa ad aprire un'indagine approfondita per capire le cause che hanno portato il mezzo a volare seguendo parametri non corretti ed estranei ai manuali di navigazione. La Southwest ha confermato l'accaduto in un comunicato, affermando che il volo era incorso in turbolenze e che la visibilità era scarsa. Un portavoce della compagnia low cost ha fatto sapere che anche loro stanno conducendo un'indagine interna.

Cosa è successo, nel dettaglio? In base alle informazioni note finora, verso le 13 (ora locale) del 23 marzo i piloti del volo hanno interrotto una prima manovra di avvicinamento a causa del maltempo. Fino a 2.400 metri dall'inizio della pista, il Boeing ha seguito la traiettoria giusta, poi all'improvviso ha iniziato a deviare per motivi da chiarire e a procedere circa 376 metri a destra del percorso stabilito. A quel punto la torre di controllo ha contattato la cabina di pilotaggio per dire all'equipaggio di salire nuovamente. La scarsa visibilità, la pioggia e il carico eccessivo di lavoro da fare in cabina potrebbero aver complicato le operazioni dei piloti, rendendo difficile capire che il velivolo era finito su una rotta troppo vicina alla torre di controllo.

"Un controllore del traffico aereo ha detto all'equipaggio del volo Southwest Airlines 147, che si era allontanato dal percorso previsto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, di effettuare un go-around all'aeroporto di LaGuardia", ha spiegato l'ente federale dell'aviazione statunitense in una nota, confermando l'indagine.