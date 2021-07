I talebani si riprendono l'Afghanistan: soldati governativi costretti a fuggire in Tagikistan

La Russia non esclude l'invio di militari. I talebani ora controllano circa un terzo di tutti i 421 distretti e centri distrettuali in Afghanistan.

La Russia non esclude l'invio di altri militari per proteggere il confine del Tagikistan con l'Afghanistan dopo che un migliaio di soldati afgani sono stati costretti a riparare in Tagikistan durante scontri con i talebani che stanno spingendosi sempre più in profondità nel nord. Nelle ultime due settimane le forze afghane hanno passato il confine, autorizzati da Dushanbe, più volte.

"Al momento, non abbiamo preso una decisione. Ma mano a mano che la situazione evolve, e come vediamo non lo sta facendo nel modo migliore possibile, i nostri militari e guardie di frontiera prenderanno le decisioni necessarie (sull'eventuale rafforzamento del contingente al confine, ndr)", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov sottolineando la grande preoccupazione di Mosca per la situazione in Afghanistan dopo il ritiro delle forze americane.

I talebani ora controllano circa un terzo di tutti i 421 distretti e centri distrettuali in Afghanistan. L'avanzata più significativa è stata registrata nel nord del Paese, roccaforte tradizionale dei signori della guerra alleati degli Stati Uniti, che li hanno aiutati a sconfiggere i talebani nel 2001. E crescono i timori nel Paese che l'esercito crollerà una volta che le truppe straniere, a partire dagli Stati Uniti, completeranno il ritiro a settembre.

I talebani riconquistano l'Afghanistan

I talebani hanno conquistato sei distretti nella provincia settentrionale di Badakshan, al confine con il Tagikistan e la Cina. Ieri il Presidente afghano Ashraf Ghani ha parlato con la sua controparte tagika, il Presidente Emomali Rakhmon, degli ultimi allarmanti svilluppi. Nella loro avanzata, hanno bloccato tutte le strade, costringendo i soldati afghani dislocati nella regione a superare il confine con il Tagikistan.