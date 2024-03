Forti piogge e nevicate: decine di morti e case crollate

Decine di morti e feriti per le alluvioni che stanno colpendo il Pakistan in queste ore. Le autorità pakistane hanno dichiarato che almeno 36 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite a causa delle forti piogge che hanno investito il Paese nelle ultime 48 ore, causando il crollo di diverse case e il blocco delle strade a causa di frane, soprattutto nel nord-ovest, mentre ci sono anche forti nevicate che complicano la situazione altrove.

Circa 23 morti legate alla pioggia sono state segnalate in varie aree della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan. Cinque persone sono morte nella provincia sudoccidentale del Baluchistan dopo che la città costiera di Gwadar si è allagata, costringendo le autorità a usare le barche per evacuare le persone.

Anche nel Kashmir amministrato dal Pakistan sono state registrate vittime e danni, ha dichiarato l'autorità nazionale per la gestione dei disastri in un comunicato stampa. L'agenzia ha aggiunto che sono stati forniti aiuti di emergenza alle persone nelle aree colpite e sono stati utilizzati macchinari pesanti per rimuovere i detriti che bloccano le autostrade.

La Karakoram Highway, che collega il Pakistan alla Cina, è ancora bloccata in alcuni punti a causa delle frane. Le autorità hanno sconsigliato ai turisti di recarsi nel nord panoramico a causa delle condizioni meteorologiche. La scorsa settimana, diversi visitatori sono rimasti bloccati a causa delle forti piogge. Quest'anno, il Pakistan sta assistendo a un insolito ritardo delle piogge invernali, che iniziano a febbraio anziché a novembre.