I tre amici attaccati dagli squali mentre fanno un giro in barca

Brutta avventura in barca per tre amici, due russi e un francese, nelle acque cristalline del nord est dell'Australia. Sono stati salvati mentre galleggiavano a bordo di un catamarano gonfiabile nel Mar dei Coralli infestato dagli squali, a circa 800 chilometri dalla città di Cairns. Secondo quanto riportato dall'autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa), a prestare i soccorsi è stata una nave mercantile che ha incrociato i tre uomini alla deriva.

"Entrambi gli scafi dell'imbarcazione sono stati danneggiati a seguito di molteplici attacchi di squali", ha dichiarato l'Amsa in una nota. I tre marinai sopravvissuti volevano raggiungere la città di Cairns dall'arcipelago di Vanuatu, situato a più di duemila chilometri di distanza. Mercoledì mattina presto hanno attivato un segnale di soccorso.

Le riprese video da un elicottero hanno mostrato l'enorme nave da carico "Dugong Ace" che si avvicinava al catamarano che galleggiava in mari calmi. Il Mar dei Coralli pullula di squali grigi del reef e di altre specie, come il tonno e il marlin. Secondo il governo australiano, "ospita più squali di quasi qualsiasi altro sito monitorato al mondo".

