Morto a 51 anni il ricercatore che ha sviluppato il primo test salivare per il coronavirus

Andrew Brooks, scienziato alla Rutgers University, è deceduto per un attacco cardiaco. Il governatore del New Jersey: "Era un eroe, ha salvato delle vite umane"

Andrew Brooks, 51 anni, ricercatore alla Rutgers University, nel New Jersey, che ha guidato lo sviluppo del primo test salivare per l'individuazione del coronavirus Sars-Cov-2, è morto a 51 anni per un attacco cardiaco. A riportare la notizia sono i media statunitensi.

Brooks prestava servizio presso il RUCDR Infinite Biologics, il laboratorio che ha sviluppato il test della saliva per l'individuazione del virus. Il test è stato approvato ad aprile 2020 e autorizzato per l'uso domestico un mese dopo.

Il decesso di Brooks è avvenuto il 23 gennaio, ma se ne è avuta notizia solo nelle scorse ore. La sorella Janet Green, parlando con la Cnn, ha descritto Brooks come "una mente, uno scienziato straordinario, un padre straordinario ... un padre di famiglia straordinario".

Phil Murphy, governatore del New Jersey, ha detto che il ricercatore scomparso è "uno degli eroi non celebrati del nostro stato" e che "senza dubbio ha salvato delle vite umane". "Non possiamo ringraziare abbastanza il dottor Brooks per tutto quello che ha fatto nella sua carriera" ha aggiunto.

Lo stesso Brooks aveva spiegato tempo fa l'impatto dei test salivari per medici e infermieri. "Significa che non dobbiamo più mettere gli operatori sanitari a rischio di infezione eseguendo raccolte rinofaringee o orofaringee. Possiamo conservare preziosi dispositivi di protezione individuale da utilizzare nella cura del paziente invece che nei test. Possiamo aumentare in modo significativo il numero di persone sottoposte a test ogni giorno poiché l'auto-raccolta della saliva è più rapida delle raccolte di tamponi".