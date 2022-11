"Arrestato l'attentatore di Istanbul": il governo turco accusa il Pkk

È stata arrestata la persona che nel pomeriggio di domenica 13 novembre avrebbe piazzato la bomba nella centralissima Istiklal Caddesi, a Istanbul, uccidendo almeno 6 persone e ferendone 81 nell'affollata via dello shopping. Lo ha annunciato il ministro dell'interno turco Soumeylan Soylu all'agenzia di stampa Anadolu. Il presidente Recep Tayip Erdogan e il suo vicepresidente, Fuat Oktay, avevano precedentemente indicato che "una donna" era responsabile dell'attacco, cosa che Soylu non ha specificato. Il ministro dell'interno ha accusato il partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di aver organizzato l'attentato. "Secondo le nostre conclusioni, l'organizzazione terroristica del Pkk è responsabile dell'attacco", ha detto.

La bomba è esplosa a Istiklal Caddesi, strada di Istanbul sempre gremita di residenti e turisti. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Il ministro della giustizia, Bekir Bozdag, ha poi fatto riferimento a una borsa appoggiata su una panchina: "Una donna si è seduta su una panchina per 40-45 minuti, e qualche tempo dopo c'è stata un'esplosione. Tutti i dati su questa donna sono attualmente sotto indagine", ha continuato. "O questa borsa conteneva un timer o qualcuno l'ha attivato da remoto", ha aggiunto.

Il presidente Erdogan, ieri, è stato il primo a denunciare un "vile attacco", poco prima partire verso l'Indonesia per partecipare al vertice del G20 a Bali. "Gli autori di questo vile attacco saranno smascherati. Che la nostra gente stia sicura che sarà punita", ha promesso il presidente turco che aveva già affrontato una campagna di terrore in tutto il paese nel 2015-2016.

Il Pkk è considerato un'organizzazione terroristica da Ankara. La Turchia sta rallentando l'entrata della Svezia nella Nato, accusando Stoccolma di aver aiutato alcuni suoi esponenti. Ankara ha chiesto l'estradizione di diversi membri del Pkk in un memorandum d'intesa firmato a giugno con Svezia e Finlandia. Il Pkk, in lotta armata contro il governo turco dalla metà degli anni Ottanta, è stato spesso accusato in passato di attacchi sul territorio turco. È anche regolarmente preso di mira dalle operazioni militari turche contro le sue basi nel nord dell'Iraq e in Siria.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports



She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.



The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W