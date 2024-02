Il nuovo "patto" di Xi e Putin dopo lo stop alla Russia della banca cinese che aggirava le sanzioni

Dobbiamo resistere insieme alle "interferenze di forze esterne nei nostri affari interni". È con questa formula che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping rinnovano la loro profonda amicizia. L'occasione per farlo è una chiamata, in occasione dell'imminente Capodanno lunare, durante la quale i due leader hanno denunciato "la politica di doppio contenimento della Russia e della Cina" da parte degli Stati Uniti.

Da un lato, Pechino critica Washington per la sua crescente influenza nella regione dell'Indo-Pacifico e per il suo sostegno al movimento indipendentista di Taiwan. Dall'altro, la Russia ritiene che gli Stati Uniti stiano usando l'Ucraina per distruggerla. Durante la conversazione telefonica "amichevole", durata un'ora, Putin e Xi hanno anche affermato che "Mosca e Pechino si sostengono a vicenda su questioni chiave che riguardano i loro interessi". Il mantra, quindi, è collaborare "strettamente a livello strategico", ha detto Xi a Putin, facendo riferimento al suo desiderio di un "mondo multipolare equo e ordinato".

L'appello del leader cinese a una maggiore unione stona con il provvedimento della principale banca cinese, la Zhejiang Chouzhou, di sospendere tutti i rapporti con la Russia. L'istituto bancario, di medie dimensioni, ha finora svolto la funzione di principale snodo di pagamenti tra Mosca e Pechino per l'importazione di beni dalla Cina alla Russia. Stando a quanto riporta il quotidiano Vedomosti, il secondo giornale economico di Mosca, le transazioni della Zhejiang Chouzhou sono state congelate attraverso i principali sistemi di pagamento, tra cui Swift, il Cips cinese e il russo Spfs.

Il provvedimento è caduto come una tegola sugli imprenditori russi, che finora hanno usato il canale cinese in risposta alle sanzioni statunitensi imposte a causa l'invasione russa dell'Ucraina. Sanzioni che prevedono la possibilità di colpire tutte quelle istituzioni finanziarie che intrattengono rapporti con Mosca, e non solo i cittadini e gli enti dei Paesi occidentali. Ed è proprio per l'arma usata da Washington che l'istituto bancario cinese ha deciso di tutelarsi.

Si tratta quindi di un torto che la Cina ha fatto alla Russia per tutelare i suoi affari? Da anni, i due presidenti condividono un forte legame personale, con Xi che definisce la sua controparte russa il suo "migliore amico" e Putin che ha a cuore il suo "partner affidabile". La Cina ha rifiutato di condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, garantendo così una stabilità delle relazioni tra i due Paesi. Almeno finché non ci sono i propri interessi economici da tutelare.