Bussano alla porta e apre: alligatore lo azzanna

Sente bussare alla porta, ma quando la apre si ritrova davanti un alligatore di quasi 3 metri che lo azzanna a una coscia. È finita con ferite guaribili in pochi giorni e un grosso spavento l'incontro ravvicinato tra un uomo di 56 anni e un alligatore in Florida, uno dei circa 1,3 milioni di esemplari che vivono nello Stato americano.

L'episodio è avvenuto a Daytona Beach: Scot Hollingsworth, questo il nome dell'uomo ferito, stava guardando la televisioni con la moglie quando ha sentito un colpo alla porta e si è alzato per controllare se vi fosse qualcuno fuori casa. "Sono saltato in piedi e mi sono diretto alla porta - ha raccontato ai media locali - Quando l'ho aperta, mi sono sporto fuori per accendere le luci dell'ingresso". A quel punto, l'alligatore lo ha assalito: "È stata solo uno shock - continua - Sospetto di aver sorpreso l'alligatore tanto quanto lui ha sorpreso me". Hollingsworth è stato morso nella parte superiore della coscia e portato in un ospedale, dove è stato curato per le ferite riportate, per fortuna di lieve entità.

Sicuramente peggio è andata all'animale, che è stato soppresso dalla Florida fish and wildlife conservation commission. La Florida ha una popolazione numerosa e in forte espansione di alligatori. Gli attacchi alla popolazione locale sono rari. Il mese scorso, una donna di 85 anni è stata uccisa da un alligatore dopo aver provato a difendere il suo cane da un attacco.