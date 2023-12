La campanella suona 90 secondi prima della fine del test: gli studenti fanno causa al governo

Un gruppo di studenti coreani ha fatto causa al governo di Seul. Il motivo? La durata del loro esame di ammissione all'università, che è terminato 90 secondi prima del previsto, lo scorso novembre. Sembra una questione da poco ma, in un Paese in cui l'alto livello di competizione scolastica non ha nulla da invidiare alla Cina, è un episodio determinante per il futuro universitario e lavorativo dei giovani sudcoreani. Gli studenti chiedono per questo al governo 20 milioni di won (circa 15.400 dollari) ciascuno, pari al costo di un anno di studio per sostenere l'esame. Il famigerato test di ammissione alle università del Paese, noto come Suneung, è una maratona di otto ore con prove consecutive in più materie.

Il temuto test nazionale per entrare nelle prestigiose università

L'esame è quindi il punto attorno cui ruota tutta la carriera scolastica degli studenti sudcoreani. Fin da piccoli, focalizzano i loro sforzi sullo studio in vista del test nazionale. E per farlo frequentano gli hagwon, gli istituti privati per le ripetizioni, dove studiano principalmente inglese e matematica. Questa dedizione assoluta si traduce in spese che pesano sul bilancio familiare: ogni mese, una famiglia sudcoreana benestante spende per la formazione extrascolastica dei figli oltre 250 dollari.

La crescente spesa per l’istruzione privata rispecchia la diffusa incertezza sul sistema di ammissione alle università. I giovani sudcoreani che sostengono il Suneung hanno un solo obiettivo: totalizzare un alto punteggio per entrare in una delle tre università più prestigiose del Paese, le cosiddette SKY (Seoul National Univeristy, Korea University e Yonsei University). Solo l'ammissione in uno di questi atenei garantisce una buona carriera e prestigio sociale. Per questo il temutissimo test è un appuntamento a cui partecipano tutti i cittadini sudcoreani. Nel giorno del Suneung, che solitamente si tiene a novembre, l’intero paese cade nel silenzio per garantire la completa concentrazione dei ragazzi: traffico aereo ed esercitazioni militari sospesi, apertura degli uffici posticipata di qualche ora e strade chiuse intorno alle sedi d'esame.

Sostenuto il Suneung, i voti vengono resi pubblici a livello nazionale: chi non lo supera, deve provarlo l'anno successivo. Un’attesa dalle conseguenze devastanti. La delusione di un successo mancato, spesso, fa piombare i giovani sudcoreani in uno stato di depressione con pensieri suicidi.

La protesta degli studenti

La causa, intentata martedì 19 dicembre da almeno 39 studenti, si concentra sul suono anticipato della campana durante la prova di coreano (la prima del test) in una sede dove si è tenuto l'esame a Seul. Alcuni studenti hanno protestato immediatamente, ma dicono che i supervisori hanno comunque ritirato il foglio d'esame. Gli insegnanti hanno riconosciuto l'errore prima dell'inizio della sessione successiva e hanno concesso un minuto e mezzo durante la pausa pranzo: in questo lasso di tempo, gli studenti potevano solo risolvere i nuovi quiz, senza modificare o correggere le risposte già date. Alcuni studenti erano così demoralizzati che non sono riusciti a concentrarsi sul resto dell'esame. Altri esaminandi, invece, hanno consegnato il test incompleto e sono tornati a casa.

Secondo i funzionari del governo citati dall'emittente pubblica KBS, il supervisore responsabile della sede dove si è tenuto il test aveva letto male l'ora. Questa non è la prima volta che gli studenti fanno causa per una campanella suonata in anticipo. Ad aprile, un tribunale di Seul ha riconosciuto 7 milioni di won (5.250 dollari) agli studenti che affermavano di essere stati svantaggiati al Suneung del 2021 perché la loro campanella aveva suonato circa due minuti prima.