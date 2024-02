Dell'erosione costiera ne abbiamo parlato spesso, così di quanto l'innalzamento del livello del mare connesso al riscaldamento climatico stia mettendo a repentaglio la sopravvivenza di interi paesi. Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti illustrano in maniera drammatica quanto succede in varie parti del mondo, evidenziando le conseguenze estreme sia dei cambiamenti climatici in corso, così come forse di una sbagliata programmazione urbanistica.

Stanno facendo il giro del mondo i video del crollo di una falesia su cui sono affacciate diverse case di super lusso a Dana Point, in California. Le riprese aeree mostrano una frana erodere le fondamenta delle abitazioni che si affacciano sull'Oceano Pacifico dopo che le forti piogge che hanno colpito il sud della California.

La zona è da tempo soggetta a controlli da parte delle autorità preoccupati da quella che appare una frana attiva. Gli ultimi crolli hanno messo a rischio la stabilità di una villa da 16 milioni di dollari: ai residenti - che per ora non sono stati evacuati - è stato detto di stare all'erta poiché una futura tempesta potrebbe mandare le case nell'oceano.

SCARY LANDSLIDE: Three large homes in Dana Point are in danger of falling into the ocean after a cliffside gave way over the weekend. https://t.co/VTlyZCqGqs pic.twitter.com/lO98eLrawU — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 12, 2024

Come detto non si tratta di un caso isolato: dall'altra parte degli Usa, sulla costa della Florida a Jupiter la rapida erosione della spiaggia ha trasformato una casa del valore di milioni di dollari in un edificio da demolire, in appena dieci giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma "Madre Natura" sta seminando il panico tra i residenti lungo tutta la costa della contea di Palm Beach. Anche abitazioni di recente costruzione sono state colpite dai crolli. Sintomo recente di un problema che nei prossimi anni non potrà che peggiorare per gli effetti del cambiamento climatico e le maggiori energie in gioco nel sistema.

Eppure nonostante anche in Italia il problema sia noto, spesso si è affrontato il tema con gli strumenti sbagliati.