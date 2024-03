Come i coloni israeliani ottengono mutui per costruire case (illegali) in Palestina

Ci sarebbe anche un comitato d'affari composto da politici di estrema destra e banchieri dietro gli insediamenti illegali dei coloni israeliani nella Cisgiordania palestinese. Lo denuncia il quotidiano israeliano Haaretz in una inchiesta, che punta il dito in particolate contro il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il suo storico collaboratore Yehuda Eliyahu. L'accusa è che Eliyahu, come altri coloni, avrebbe ottenuto un mutuo per costruire una casa in un terreno palestinese senza che questo fosse autorizzato dal dipartimento degli Insediamenti di Tel Aviv. Dipartimento che lo stesso braccio destro del ministro ha guidato per anni.

"I due principali protagonisti di questa storia, il ministro delle Finanze Smotrich e il suo amico di lunga data Yehuda Eliyahu, insieme ai loro amici nel dipartimento degli Insediamenti, facevano parte di un gruppo di coloni che hanno ottenuto mutui ingannando le banche", afferma Dror Etkes, membro dell'organizzazione Kerem Navot, che ha condotto ricerche sui mutui negli insediamenti della Cisgiordania.

Nel 2004, Yehuda Eliyahu, che ricopriva anche il ruolo di capo del dipartimento degli Insediamenti presso il ministero della Difesa, ottenne un mutuo per una proprietà nel lotto numero 3153, situato nel piano urbanistico di Neria. In realtà l’abitazione si trovava ad Harasha, che è stata legalizzata solo nel 2020. Al momento della costruzione delle case e dell'ottenimento dei mutui, il terreno era classificato come "terreni di rilievo", una zona in cui i diritti di proprietà non erano stati ancora chiariti. Di conseguenza, senza un piano urbanistico ufficiale, il dipartimento degli Insediamenti non aveva diritti sulla zona, rendendo tecnicamente impossibile ottenere mutui per costruzioni illegali. Il terreno è stato dichiarato statale solo nel 2011, aprendo la strada alla sua autorizzazione legale. Ma i mutui presi da Eliyahu e altri sono stati approvati ben prima e tutti nella stessa data: il 27 giugno 2004. In entrambi i casi, le proprietà erano indicate come situate nella Via Harasha Neria, che non compare su nessuna mappa.

La situazione si complica ulteriormente con la scoperta che due anni dopo, Elishama Cohen, rabbino della yeshiva presso l'avamposto di Homesh, ha ottenuto lo stesso tipo di mutui. Le immagini aeree mostrano che i lotti a Neria sono rimasti vuoti per un decennio, ma tra il 2014 e il 2018 sono state erette sei case, attualmente abitate.

E Harasha non è l'unico luogo dove si è verificato uno scenario simile. Nel 2017, Haaretz ha riportato che lo stesso Smotrich ha ottenuto un mutuo per un lotto a Kedumim (a circa un’ora di macchina di distanza) e ha poi costruito la sua casa, illegalmente, altrove, nel quartiere di Giv'at Rashi, terreno non statale che si trova al di fuori del piano urbanistico di Kedumim. L'indagine rivela che, oltre alla casa del ministro delle Finanze, altre due sono state costruite nello stesso modo e nello stesso quartiere.

I mutui per Harasha e Kedumim hanno anche un altro elemento in comune: sono tutti registrati presso la stessa filiale della Banca Mizrahi Tefahot, situata a Gerusalemme. Un portavoce della banca ha dichiarato che alcuni mutui sono stati in realtà concessi dalla Banca Adanim, che aveva una filiale nello stesso luogo, ed è stata acquisita da Mizrahi nel 2005. Nonostante questa fusione, la Mizrahi Tefahot non si assume responsabilità per l'accaduto. "La maggior parte dei prestiti menzionati non sono stati ottenuti presso Mizrahi Tefahot, ma presso la banca Adanim, 20 anni fa, prima che fosse incorporata. I prestiti vengono regolarmente rimborsati, e alcuni sono già stati estinti", ha dichiarato.