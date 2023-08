Convinse 400 fedeli a morire di fame per "incontrare Gesù", bandita la setta del digiuno

Ai sacerdoti accusati di aver convinto centinaia di fedeli a lasciarsi morire di fame per "incontrare Gesù" è stato vietato di esercitare il culto in qualsiasi forma. Le autorità Kenya hanno messo fuorilegge cinque chiese del Paese, tra cui quella di un pastore della cosiddetta "setta del digiuno", accusato di aver incitato più di 400 seguaci a digiunare fino alla morte. Il Registrar of Societies ha rso noto che la licenza della Good News International Church dell'autoproclamato pastore Paul Nthenge Mackenzie è stata annullata il 19 maggio.

Il sedicente pastore aveva esortato i seguaci del suo movimento a digiunare fino alla morte per "incontrare Gesù", un caso che ha sconvolto i kenioti dopo la scoperta di cadaveri nella foresta di Shakahola, vicino alla città costiera di Malindi. Finora sono stati trovati 425 corpi in questa foresta. Il predicatore avrebbe nominato tre villaggi, Nazareth, Betlemme e Giudea, e avrebbe battezzato i seguaci in uno stagno prima di dire loro di digiunare.

Sebbene la maggior parte delle vittime sia morta di fame, le autopsie hanno rivelato che alcune, tra cui dei bambini, sono state strangolate, picchiate o soffocate. Le autorità hanno anche bandito altre quattro chiese, tra cui la New Life Prayer Centre and Church gestita dal televangelista Ezekiel Odero, che ha legami con Mackenzie. Odero è indagato con l'accusa di omicidio, aiuto al suicidio, radicalizzazione e riciclaggio di denaro. È stato arrestato ad aprile in seguito al ritrovamento der resti umani nella foresta. I procuratori hanno collegato i due predicatori, ma Odero è stato rilasciato su cauzione a maggio, mentre la settimana scorsa un tribunale ha prolungato la detenzione di Mackenzie di 47 giorni in attesa di ulteriori indagini

.Paese prevalentemente cristiano, il Kenya deve affrontare la proliferazione incontrollata di chiese e sette i cui leader senza scrupoli rasentano la criminalità. I precedenti tentativi del governo di controllare questi movimenti hanno incontrato una feroce opposizione, con i critici che hanno denunciato un attacco alle garanzie costituzionali sulla separazione tra Stato e Chiesa. Secondo i dati del governo, in Kenya, un Paese di 53 milioni di abitanti, ci sono 4mila chiese registrate. Molte, guidate da pastori carismatici, che predicano il cosiddetto vangelo della prosperità, invitando i fedeli a fare sostanziose donazioni alla loro chiesa in cambio della promessa di un miglioramento della loro situazione finanziaria.

Continua a leggere su Today.it