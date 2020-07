Il coronavirus nel mondo: oltre 2mila morti in un giorno tra Usa e Brasile

La fase più acuta dell'emergenza coronavirus in Italia sembra ormai superata, ma nel resto del mondo ci sono Paesi che stanno ancora affrontando una pesante ondata di contagi e decessi. Stati Uniti e Brasile sono quelli dove la curva epidemiologica non accenna a cambiare rotta: soltanto nelle ultime 24 ore, i bollettini dei due Stati hanno fatto contare più di duemila morti. Vediamo tutti i numeri aggiornati

Coronavirus, negli Stati Uniti 1.150 morti e 73mila nuovi casi

Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati Uniti per cause riconducibili al coronavirus. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 73.800 i nuovi casi di Covid-19 negli Usa. Viene così aggiornato a 4.111.950 il totale dei contagiati negli Stati Uniti, mentre sono 145.546 le persone decedute per complicanze dell'infezione.

Coronavirus, il Brasile supera cuora 85mila morti

In Brasile sono stati superati gli 85mila morti per complicanze legate al coronavirus, mentre sono più di 2,3 milioni le persone contagiate. E' quanto riporta l'ultimo bilancio del ministero della Salute brasiliano, secondo il quale nelle ultime 24 ore si sono contati altri 1.156 decessi legati all'infezione. Con questo ultimo dato sale a 85.238 il numero delle persone che hanno perso la vita. In merito ai casi, sono 55.891 quelli registrati nell'ultima giornata, portando a 2.343.366 il totale dei positivi in Brasile. Lo stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo con 463.218 casi di Covid-19 e un aumento di 11.211 positivi rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, in India quasi 49mila casi in un giorno

Sono quasi 49mila i nuovi casi di coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano, spiegando che rispetto a ieri sono 48.916 i nuovi contagi confermati dalle autorità sanitarie. Salgono così a 1.336.861 i positivi nel Paese, mentre il bilancio delle persone che hanno perso la vita per complicanze è salito a 31.358, 757 in più rispetto a ieri. Lo stato maggiormente colpito è quello del Maharashtra, che ha registrato 9.615 nuovi casi rispetto a ieri, 1.057 dei quali solo a Mumbai, aggiornando a 357.117 il numero dei positivi. E' invece salito a 13.132 il numero dei morti, 278 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, 113 nuovi casi in Corea del Sud: il numero più alto da marzo

In Corea del Sud sono stati confermati nelle ultime 24 ore 113 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dal 31 marzo. Lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, precisando che si tratta di 86 casi 'importati' e di 26 locali. Tra i casi 'importati' vengono segnalati 36 lavoratori rientrati dall'Iraq e 32 marinai russi. In merito ai casi trasmessi localmente, la maggior parte, ovvero 11, sono riconducibili a Seul e altrettanti alla provincia di Gyeonggi. Con i nuovi casi salgono a 14.092 i positivi nel Paese.

Coronavirus, in Germania 781 nuovi contagi

In Germania sono stati riportati altri 781 nuovi casi di coronavirus, aggiornando così a 204.964 il totale delle persone contagiate. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Per quanto riguarda le vittime, sono 9.118 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, sette in più rispetto a ieri. Sono invece 189.800 le persone guarite.