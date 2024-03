Lukashenko progetta l'invasione della Polonia accarezzando il suo cane Umka

Seduto in quella che sembra essere una tenda da campo, circondato dai suoi generali e con in braccio il suo amato Umka, cagnolino bianco di razza Spitz. Il tutto mentre con aria quasi annoiata studia piani per invadere la Polonia. Si è fatto riprendere così il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, il principale alleato di Vladimir Putin, che il 26 marzo è andato a visitare le truppe per studiare un possibile scenario di guerra con l'Occidente nel cosiddetto Corridoio di Suwalki, lembo di terra che costituisce l'unico collegamento tra Lituania e Polonia, e che separa la Bielorussia dall'exclave russa di Kaliningrad.

A rispondere alle domande di Lukashenko è il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Khrenin che assicura come i soldati bielorussi possano affrontare i Paesi baltici e prendere i 42 chilometri che dividono Kaliningrad dal confine bielorusso. "Tutte le azioni sono pianificate. Si stanno elaborando le questioni relative alla preparazione al combattimento" spiega il comandante delle truppe della zona nord-occidentale, Alexander Naumenko: "Si stanno preparando le aree fortificate".

💬 « − Тебе придётся противостоять балтийским республикам... и часть Польши ты прихватываешь?

− Ну там небольшую...»



Лукашэнка, які сёння інспектуе вайскоўцаў у Ашмянскім раёне, са шпіцам на каленях паразважаў пра гіпатэтычны захоп так званага «Сувалкаўскага калідору».… pic.twitter.com/sPVRIpPLqB — Belsat TV (@Belsat_TV) March 26, 2024

E mentre si discute di guerre e invasioni, con in una teatralità d'altri tempi Lukashenko coccola Umka che resta docile e paffutello sulle gambe del dittatore bielorusso. Questo pregiato cagnolino di razza Spritz e dal pelo completamente bianco, è da tempo una presenza costante nelle uscite pubbliche di Lukashenko. Una immagine di docilità e delicatezza che contrasta con la figura del presidente bielorusso, considerato l'ultimo dittatore europeo. Il piccolo Umka, partecipa regolarmente a importanti riunioni politiche (anche informali) e vola con il padrone anche in viaggi d'affari all'estero. Di lui si parla, scherzosamente, come del cane più "influente" della Bielorussia.

Apparve per la prima volta con Lukashenko il 25 aprile 2020, con il presidente che piantava alberi mentre l'animaletto riposava in una cassetta per le piantine. Anche se il leader di Minsk è un collezionista di animali, da mucche e polli di razza pura agli struzzi, Umka è il primo che ha avuto l'onore di essere stato portato dal suo padrone a eventi pubblici. E l'ultimo è stato appunto la riunione per preparare una possibile guerra con l'Occidente.

Il Corridoio di Suwalki

Se Vladimir Putin volesse davvero allargare il conflitto oltre l'Ucraina ed estenderlo all'Europa, uno dei luoghi in cui è più probabile che inizi il suo attacco è il cosiddetto Corridoio di Suwalki, un luogo strategico sia per Mosca che per la Nato. E non a caso sia l'Occidente che la Federazione (e il suo principale alleato Minsk), stanno già conducendo esercitazioni nelle prossimità di questo lembo di terra che è una delle aree più militarizzate del continente.

Quello del corridoio Suwalki è un vero e proprio grattacapo per la Nato, perché se Russia e Bielorussia lo occupassero, bloccherebbero l'unico collegamento terrestre tra i Paesi baltici e gli altri Paesi della Nato. Estonia, Lettonia e Lituania si ritroverebbero isolate e prive di collegamenti terrestri con il resto del blocco atlantico, anche se naturalmente l'Alleanza avrebbe ancora accesso per via aerea e via mare sia ai baltici che a Finlandia e Svezia, nuovi membri del club militare. Ma senza un collegamento terrestre tutto sarebbe più complicato, dallo spostamento delle truppe a quello dei mezzi pesanti.

Ovviamente parliamo di ipotesi remote, perché invadere i Paesi Baltici, un tempo parte dell'impero sovietico, sarebbe un enorme azzardo geopolitico per la Russia e l'inizio con ogni probabilità di una guerra mondiale. Ma la possibilità è ritenuta concreta per la Nato, che non a caso a inizio mese ha organizzato un'esercitazione militare nella zona, esercitazione alla quale la visita alle truppe di Lukashenko (con tanto di video), può apparire come una risposta. A inizio mese si è tenuta nella regione una parte delle più grandi esercitazioni dell'Alleanza atlantica dai tempi della Guerra Fredda. Con la partecipazione di circa 90mila soldati provenienti da tutti e 32 Paesi membri, la Steadfast Defender ha rappresentato una dimostrazione di forza da parte della Nato, in un momento i Paesi del suo fianco orientale aumentano considerevolmente la spesa per la difesa a fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La Polonia pronta allo scontro

La parte polacca delle esercitazioni, denominata Dragon 24, ha visto le truppe attraversare il fiume Vistola con carri armati e veicoli blindati, prima di percorrere circa 300 chilometri fino al varco di Suwalki "La Polonia è pronta ad attuare i nostri obblighi derivanti dalla difesa collettiva in qualsiasi momento, è determinata", ha promesso il presidente polacco Andrzej Duda, in un discorso congiunto con il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, tenuto in occasione dell'esercitazione. "La Lituania può contare su di noi: se ce ne fosse bisogno, i soldati polacchi sarebbero al fianco delle forze lituane per proteggere ogni centimetro di terra da un attacco nemico", ha dichiarato.

Nell'enclave di Kaliningrad la Russia ha da tempo stabilito una formidabile presenza militare, con armi nucleari, decine di migliaia di soldati e nel porto della città - che insieme a quello di Baltijsk è l’unico porto russo della regione aperto tutto l’anno senza ghiacciare - è di stanza la flotta del Baltico di Mosca. Nella regione era stata istituita anche, nel 2017, una presenza avanzata rafforzata dell'Alleanza atlantica, con la creazione di quattro gruppi tattici multinazionali in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, guidati rispettivamente da Regno Unito, Canada, Germania e Stati Uniti. I battaglioni avevano rispettivamente 1.146, 1.650, 1.103 e 1.058 militari di stanza, che dopo l'invasione dell'Ucraina sono stati portati a 2.200, 4mila, 3.700 e 11.600. Molti, ma comunque non abbastanza per fermare una eventuale avanzata russa.