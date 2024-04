Gru crolla all'improvviso dal grattacielo e trancia auto in transito: almeno un morto, le immagini

Drammatico incidente nel sud degli Stati Uniti. Un morto e due feriti (uno sarebbe molto grave) dopo che una gru da cantiere è crollata sulle auto in transito su un ponte nella città di Fort Lauderdale, in Florida, a nord di Miami: parte di una gru situata in cima a un grattacielo in costruzione è crollata su un ponte levatoio, uccidendo un operaio edile e ferendo due persone che passavano in quel momento sulla trafficata arteria stradale.

Il crollo di Fort Lauderdale

È successo intorno alle 16.30 sul ponte SE sulla 3rd Avenue, in centro, vicino a Las Olas Boulevard. Un'ampia sezione della gru è caduta da una posizione elevata. Pare che una parte della gru fosse fissata al cornicione dell'edificio in costruzione: per cause imprecisate ha ceduto la piattaforma su cui era stata allestita l'attrezzatura, il guasto non è stato della gru "in sé".

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettendo in sicurezza il cantiere e tutta l'area adiacente. Le immagini dei media locali come Sun Sentinel mostravano una sezione pesante della gru su un'auto e un'altra con gravi danni. Un veicolo nero è stato quasi tranciato a metà.

La testimonianza: "Ho guardato in alto e ho frenato"

Mark Cerezin, che era alla guida di una Tesla colpita, ha detto alla Cbs News: "Stavo guidando sul ponte della 3rd Avenue e ho sentito una sorta di compressione, ho guardato in alto e ho visto questo grosso, enorme pezzo di metallo blu che veniva giù e ho frenato di colpo". Ha colpito la parte anteriore della mia macchina: "Non potevo credere di essere ancora vivo". Ha prestato lui stesso i primi soccorsi a una donna, tamponandole le ferite.

Non si conosce l'entità delle ferite delle due persone, che sono state portate al Broward Health Medical Center, e non è stata ancora resa nota l'identità dell'uomo rimasto ucciso nell'incidente.

Sull'incidente stanno indagando l'Osha (Occupational Safety and Health Administration) e il dipartimento di polizia di Fort Lauderdale.

Life is fucking short! Take everyday as a gift and fuck anyone that tells you different.



You never know when it’s gonna be over.



Today a crane fell on a car in Fort Lauderdale killing someone pic.twitter.com/ZPhgDEnnO7 — Patrick Wieland (@WielandTrades) April 4, 2024

Right down the street from my place was hearing tons of sirens so threw my drone up and filmed this little clip. A crane fell on two cars in Fort Lauderdale just now. Spoke to Tesla driver and he was alright sadly person in other car passed away.😢 pic.twitter.com/7qmOvGfaM5 — Drone Cleaning LLC DOUGLAS THRON (@douglasthron777) April 4, 2024