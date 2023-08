Droni ucraini attaccano il porto russo: affondata una nave da guerra

Duro colpo all'esercito russo. Nella notte un attacco compiuti da alcuni droni ucraini è riuscito a violare il porto di Novorossiysk, considerato dal Cremlino uno dei luoghi più sicuri in tutto il mar Nero. I veicoli marini hanno causato alcune esplosioni: in particolare, secondo i media locali, sarebbe stata colpita e affondata la nave d'assalto anfibia "Olenegorsky Gornyak". Le immagini condivise sui social mostrano l'enorme imbarcazione distesa su un fianco e in parte sommersa, mentre altri veicoli tentano le operazioni di recupero.

A colpire nel cuore della notte è stato un drone o caricato con 450 chilogrammi di tritolo: la nave, che trasportava circa 100 militari, ha subito danni gravissimi e non è più in grado di navigare. Una fonte del servizio di sicurezza ucraino ha inoltre diffuso un filmato di 36 secondi, girato dallo stesso drone marino, che mostra il veicolo "kamikaze" mentre si avvicina alla "Olenegorsky Gornyak".

Una lunga corsa verso il bersaglio che si conclude con il violento impatto e le immagini che si interrompono. In seguito all'attacco sui social sono poi comparsi diversi video che mostrano la nave semi-inabissata da diverse angolazioni: proprio grazie a quest filmati è stato possibile identificare la nave d'assalto russa. La "Olenegorsky Gornyak" sarebbe una nave "da sbarco" utilizzata soprattutto per il trasporto di attrezzature e personale o per gli sbarchi in spiaggia.

