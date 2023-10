Il festival nel deserto assaltato da Hamas: centinaia di giovani sotto razzi e spari

C'è anche un festival di musica elettronica nel deserto tra gli obiettivi colpiti da Hamas nel suo attacco a Israele. Lo riferiscono i media locali.

Il "Nature party" che si svolge vicino al kibbutz Urim, nel sud del Paese, è stato assalito da decine di militanti palestinesi. La maggior parte delle centinaia di giovani presenti all'evento, iniziato venerdì e proseguito fino alle prime ore del mattino, sono riusciti a fuggire o a essere evacuati dalle forze israeliane, ma si temono vittime.

I resoconti dei testimoni oculari e i video su media e social mostrano i partecipanti che cercano di mettersi in salvo, con le forze di sicurezza che successivamente ne scortano alcuni verso una base meridionale. "Abbiamo sentito degli spari e abbiamo iniziato a fuggire immediatamente", ha raccontato uno dei presenti al Times of Israel. Un altro partecipante ha raccontato la fuga di massa verso le auto, mentre i razzi sorvolavano le loro teste e i primi militanti di Hamas facevano incursione proprio attraverso il deserto.

Noya Reuven, 20 anni, ha parlato con The Times of Israel e ha descritto uno stato di panico di massa mentre migliaia di partecipanti alla festa correvano verso i loro veicoli mentre i razzi venivano lanciati in alto. Mentre era nel suo veicolo, leggermente al di sopra di un vasto campo aperto, ha detto di aver sentito degli spari sulla folla e di aver visto centinaia di persone in preda al panico correre in tutte le direzioni.

In un'intervista a Canale 12, una ragazza ha raccontato che mentre tentava di lasciare la festa, circa cinque uomini armati hanno sparato alla sua auto, distruggendola. Alcuni media parlano di almeno una vittima e dozzine di feriti tra i partecipanti.

