Le due furbette del vaccino che si fingono anziane per ricevere una dose

Cosa non si fa per una dose di vaccino. In Florida due donne di 34 e 44 anni hanno pensato bene di cammuffarsi da signore attempate pur di farsi somministrare il farmaco anti-Covid presso un centro vaccinale di Orlando. Come riferiscono i media locali, le due si sono presentate all’Orange County Convention Center con indosso guanti, occhiali e cappello, un travestimento che avrebbe dovuto nascondere la loro vera età. Ma sono state scoperte.

A confermare i fatti è stato il dottor Raul Pino, dirigente sanitario del Dipartimento della Salute di Orange County. “Ieri ci siamo accorti che due giovani donne si erano travestite da nonne per ricevere la seconda dose di vaccino” ha spiegato Pino, aggiungendo che dall’aspetto “avevano sui 20 anni". In realtà si è poi scoperto che le due non erano così giovani, ma si tratta di un dettaglio.

A preoccupare le autorità sanitarie è semmai un altro aspetto della vicenda: le due avrebbe infatti presentato un certificato vaccinale valido che attestava l’avvenuta vaccinazione con la prima dose. Non è ancora chiaro se le due siano davvero riuscite a eludere i controlli per ricevere il vaccino o abbiano presentato una tessera vaccinale falsa. Sul caso è stata aperta un’indagine. Non si tratta comunque della prima volta che qualuno prova ad imbucarsi per ricevere il vaccino. L’ufficiale sanitario di Orange County ha citato il caso di un ragazzo che ha provato a spacciarsi per suo padre (i due avevano lo stesso nome), aggiungendo che a volte gli infermieri vengono perfino avvicinati da qualche estraneo che chiede se è avanzata qualche dose.

Orange County Health Officer Dr. Raul Pino told us they've increased security at the @OCCC vaccination site over this and others who've tried different approaches to get the shot. He says the two girls had valid cards from their first shots, but got held up over their IDs. @WFTV https://t.co/Qp7Anhh9KK