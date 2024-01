Gaza, scoperto un tunnel dove Hamas teneva gli ostaggi

Un tunnel lungo 830 metri e profondo 20, è stato scoperto dall'esercito israeliano a Khan Yunis, nel Sud di Gaza. Secondo i militari dell'Idf, in questa enorme galleria sotterranea Hamas avrebbe tenuto prigionieri alcuni ostaggi in condizioni "dure e disumane". Come riportato dal portavoce militare Daniel Hagari, il tunnel era situato sotto la casa di uno dei capi di Hamas: il suo ingresso era sigillato con dell'esplosivo e pieno di porte scorrevoli e portelli: "I soldati che hanno fatto irruzione nel tunnel si sono scontrati con i terroristi e li hanno combattuti. In quel momento non erano presenti ostaggi". Secondo le testimonianze, nel tunnel si trovavano circa 20 ostaggi in momenti diversi. Alcuni di loro sono stati rilasciati, altri sono ancora detenuti nella Striscia di Gaza. I filmati dei soldati diffusi sui social mostrano diverse prove della presenza degli ostaggi in quel tunnel, come ad esempio i disegni fatti dalla bambina Emilia Aloni, anche lei rilasciata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gaza, scoperto un tunnel di Hamas: "Trovato Dna degli ostaggi"

In una sala sotterranea del tunnel i soldati hanno rinvenuto anche delle tracce di Dna degli ostaggi catturati lo scorso 7 ottobre. Lo ha confermato alla televisione commerciale israeliana Canale 12 la nuora di uno degli ostaggi, l'ottantenne Yoram Metzger. "Non era sangue, ma tracce di Dna rimaste negli abiti". La moglie Tamar, di 78 anni, era stata catturata con lui ed è stata rilasciata a novembre. Il mese scorso Hamas ha pubblicato un video in cui Yoram Metzger compariva assieme con due altri ostaggi anziani, in condizioni fisiche degradate. "Non so dove si trovino adesso - ha aggiunto la nuora di Metzger. - Si tratta di diversi anziani in condizioni fisiche precarie. È chiaro che rischiano di non uscirne vivi". Il tunnel adesso è stato distrutto.

L'intervento fa parte di una vasta operazione dell'esercito israeliano nell'area di Khan Yunis: "Ieri diversi terroristi sono stati eliminati, con l'aiuto dell'aviazione - ha riferito un portavoce -. I militari hanno scoperto ingenti quantità di armi immagazzinate in una struttura di Hamas". A Daraj Tufach, nel nord della Striscia, i militari hanno eliminato ieri ''15 terroristi'' durante un'incursione in una base di Hamas dove erano nascoste armi ed uniformi.

"Israele ha eliminato il 20-30% dei combattenti di Hamas"

Intanto, secondo un articolo del Wall Street Journal, che cita le stime delle agenzie di intelligence Usa, le forze israeliane hanno ucciso tra il 20% e il 30% dei combattenti di Hamas. Secondo le valutazioni Usa riportate dal Wsj, Hamas ha ancora abbastanza munizioni per continuare a colpire Israele e i militari israeliani a Gaza per mesi e il gruppo sta tentando di ricostituire le sue forze in aree di Gaza City. Il Jerusalem Post ricorda come la scorsa settimana le forze israeliane abbiano riferito dell'uccisione di novemila combattenti di Hamas su circa 30.000 forze stimate prima del conflitto. Infine, secondo il nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute di Gaza, sotto il controllo di Hamas dal 2007, sarebbero 25mila le vittime nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno: per la precisione 25.105 morti e 62.681 feriti.