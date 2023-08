Altro colpo di Stato in Africa: in Gabon un pugno di militari annulla le elezioni

Un nuovo golpe in Africa, stavolta nell'area centrale del continente. La situazione in Gabon è in via di evoluzione, ma di certo si sa che un gruppo di militari ha annunciato l'annullamento delle elezioni e lo scioglimento di "tutte le istituzioni della Repubblica" del Paese dell'Africa centrale. L'annuncio è avvenuto poche ore dopo la rielezione del presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 annii. Si sarebbe trattato del terzo mandato consecutivo per il politico gabonese. I militari hanno anche disposto la chiusura delle frontiere del Gabon, che confina con il Congo, la Guinea equatoriale e il Camerun. La Farnesina e l'Alto commissario Ue per la politica estera Josep Borrell hanno invitato alla prudenza, dato che la situazione è ancora in evoluzione.

Sabato 26 agosto Ali Bongo Ondimba è stato rieletto con il 64,27% dei voti battendo in scrutinio unico il suo principale rivale Albert Ondo Ossa, che ha ottenuto solo il 30,77% delle preferenze. Gli altri 12 candidati alla presidenza hanno raccolto solo una manciata di voti, come ha spiegato il presidente del Centro elettorale gabonese (Cge) Michel Stéphane Bonda. Bassa comunque la quota di partecipazione al voto pari solo al 56,65% degli aventi diritto. Poco dopo l'annuncio della vittoria di Bongo Ondimba una decina di soldati gabonesi ha annunciato con un comunicato stampa, letto sul canale televisivo statale Gabon 24, l'annullamento delle elezioni e lo scioglimento delle istituzioni. Come motivazione hanno dichiarato di aver constatato "un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale che rischia di portare il Paese nel caos".

A proposito della situazione in Gabon il commissario Ue agli Esteri Josep Borrell ha dichiarato: "La situazione in Gabon è confusa. Se il golpe militare sarà confermato, ciò accrescerà l'instabilità nell'intera regione. Ne discuteremo". Parlando prima del Consiglio informale dei ministri della difesa Ue a Toledo ha osservato che "tutta la regione è in una situazione veramente difficile. E i ministri della Difesa e quelli degli Esteri discuteranno di come mettere in campo la nostra strategia. È un dossier importante per l'Europa", ha aggiunto Borrell. Nel frattempo il ministero degli Affari Esteri italiano segue la situazione in Gabon e invita alla "prudenza" gli italiani che si trovano nel Paese. "La Farnesina monitora l'evoluzione della situazione nel Paese", si legge in una nota, " ambasciata a Libreville operativa. Invitiamo i connazionali alla prudenza. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare la nostra Unità di Crisi al numero +39 06 36225", scrive il ministero sulla piattaforma social X (ex Twitter).