Nel corso dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi due civili palestinesi per ogni militante di Hamas. Un rapporto che, secondo il portavoce dell'Idf, le forze armate israeliane, è "straordinariamente positivo" per il contesto in cui stanno avvenendo i combattimenti.

La stima delle vittime civile è emersa nelle scorse ore e sarebbe frutto di un calcolo redatto dallo stesso esercito di Tel Aviv, secondo quanto ha riportato per prima l'agenzia stampa Afp. Intervistato dalla Cnn, il tenente colonnello dell'Idf Jonathan Conricus ha confermato la stima, aggiungendo che, "qualora i nostri numeri saranno confermati, se si confronta questo tasso (tra vittime civili e di Hamas, ndr) con qualsiasi altro conflitto in un contesto urbano tra un'organizzazione militare e un'organizzazione terroristica che utilizza i civili, compresi i bambini, come scudi umani, scoprirete che questo tasso è straordinario, straordinariamente positivo e forse unico al mondo".

Sabato scorso, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ai giornalisti che l’esercito ha ucciso "migliaia di terroristi", senza fornire una cifra precisa e senza citare il totale delle vittime dall'inizio del conflitto. Sempre secondo l'Afp, l'Idf stima di aver eliminato circa 5mila affiliati di Hamas. Il ministero della Sanità di Gaza afferma che quasi 16mila palestinesi sono stati uccisi a seguito degli attacchi israeliani, senza fare distinzioni tra civili e militanti.