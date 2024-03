Trump domina il Super Tuesday, Haley si ritira: "È il momento di lasciare, non ho rimpianti"

Come già anticipato nelle scorse ore dai media, Nikki Haley ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca alle elezioni Usa 2024. "È arrivato il momento di sospendere la mia campagna" ha detto l'ormai ex sfidante di Donald Trump dopo essere stata sonoramente sconfitta nel Super Tuesday, la giornata più importante di primarie nell'anno delle elezioni presidenziali statunitensi. L'ex presidente ha conquistato tutti gli stati in palio, tranne il Vermont. "Ho detto che volevo che le voci degli americani fossero ascoltate e l'ho fatto, non ho rimpianti" ha detto Haley annunciando il ritiro. "Sebbene non sarò più una candidata - ha aggiunto - non smetterò di far sentire la mia voce per le cose in cui credo".

Nel suo discorso Haley si è complimentata con l'ex presidente per aver ottenuto la nomination repubblicana. Senza esprimere un endorsement per Trump, l'ex ambasciatrice all'Onu ha affermato che "il Paese è troppo importante per lasciare che le differenze ci dividano". Tuttavia, ha rimarcato, spetterà a Donald Trump "ottenere i voti di chi nel nostro partito e oltre non l'ha sostenuto. E spero che lo faccia", ha detto. "La politica al suo meglio è per coinvolgere le persone non allontanarle, la nostra causa conservatrice ha estremamente bisogno di più persone", ha scandito ancora, riferendosi alla necessità di riunire il partito.

Nel suo discorso Haley ha sottolineato che "il nostro mondo è in fiamme perché l'America arretra" e che "stare al fianco dei nostri alleati in Ucraina, Israele, Taiwan è un imperativo morale", un punto che è sembrato un riferimento al pacchetto di aiuti destinato a questi Paesi e che proprio i repubblicani, seguendo la linea tracciata da Trump, stanno bloccando al Congresso.

Trump: "La maggior parte dei fondi di Haley venivano dall'estrema sinistra"

Trump dal canto suo non ha concesso all'ex candidata l'onore delle armi. "Nikki Haley è stata battuta in un modo record la notte scorsa - ha detto in un post su Truth Social -, nonostante il fatto che ai democratici, per ragioni ignote, è stato permesso di votare nel Vermont ed altre primarie repubblicane. L'ex presidente si è poi rivolto ai sostenitori di Haley invitandoli "ad unirsi al più grande movimento della storia della nazione", riferendosi al Maga, lo slogan reso popolare dallo stesso Trump per rendere l'America "di nuovo grande" (Make America Great Again).

Biden: "Trump non vuole gli elettori di Haley, nella mia campagna c'è spazio per loro"

Joe Biden ha provato a incunearsi tra le pieghe che si sono aperte nel fronte repubblicano. L'obiettivo, evidente, è parlare ai repubblicani moderati per convincerli a votare il Partito democratico. "Donald Trump - ha detto il presidente in carica - ha mostrato chiaramente che non vuole i sostenitori di Nikki Haley, io voglio essere chiaro: nella mia campagna c'e' spazio per loro". Biden ha speso parole apprezzamento nei confronti dell'ex candidata per essere stata "pronta a dire la verità" su Donald Trump ed essere "una dei pochi" che osano farlo oggi nel partito repubblicano.

"Ci vuole molto coraggio a candidarsi alla presidenza", ha aggiunto notando che Haley ha messo in luce "il caos che sempre segue Trump, la sua incapacità di distinguere il giusto dallo sbagliato e il suo inchinarsi davanti a Putin".

Rivolgendosi ancora ai repubblicani che hanno votato per Haley, Biden ha detto ancora: "So che su molte cose non siamo d'accordo, ma sulle questioni fondamentali della difesa della democrazia americana, dello stato di diritto, del trattarci l'un l'altro con decenza, dignità e rispetto, nel preservare la Nato e ergersi contro i nemici dell'America, spero e credo che possiamo trovare un terreno comune".