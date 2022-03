I talebani chiudono di nuovo le scuole femminili

E' durata poche ore l'apertura delle scuole secondarie femminili in Afghanistan, il Paese che è tornato sotto il controllo dei talebani lo scorso 15 agosto. Alle ragazze delle scuole medie e superiori è stato vietato di frequentare le lezioni, consentito invece solo alle bambine delle elementari.

Gli 'studenti del Corano' hanno ordinato la chiusura degli istituti femminili, contraddicendo quanto stabilito in precedenza. La conferma è arrivata dal portavoce degli islamisti afghani Inamullah Samangani all'agenzia di stampa internazionale AFP, senza però spiegare il motivo dell'inversione di rotta. Silenzio anche da parte del portavoce del ministero dell'Istruzione, Aziz Ahmad Rayan, che non ha voluto rilasciare commenti sulla decisione.

Una troupe giornalistica dell'AFP stava girando un video alla Zarghona High School della capitale, Kabul, per raccontare il rientro in classe delle giovani studentesse quando un insegnante ha comunicato alle ragazze che la lezione era finita. Molte di loro hanno reagito alla disposizione con le lacrime, dice la fonte.

Afghsn girls crying after discovering the ban on their education continues. The Taliban had promised they would be able to return to their schools today. A broken promise. Cruel to put these teenage girls through this #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/rMZtixxtwF