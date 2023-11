Precipita l'ascensore di una miniera: morti 11 operai, decine di feriti

Gravissimo incidente sul lavoro in Sudafrica. Undici operai hanno perso la vita nella miniera di platino dell'azienda Impala Platinum di Rustenburg, sito a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, l'ascensore che stava riportando in superficie 86 uomini dopo una giornata di lavoro sotto terra è precipitato in un pozzo.

Precipita l'ascensore con 86 operai: 11 morti

L'Impala Platinum ha confermato il bilancio delle vittime attraverso una nota: "Nell'ascensore si trovavano 86 operai, undici hanno perso la vita, tutti gli altri sono stati trasferiti in ospedale. Le condizioni di alcuni dei feriti sono estremamente gravi". L'azienda ha deciso di sospendere tutte le operazioni per tutta la giornata di oggi, con la possibilità di estendere il blocco fino a domani: "Oggi è il giorno più buio nella storia della Impala - ha detto il ceo Nico Muller - i nostri cuori e i nostri pensieri sono rivolti alle persone coinvolte in questo grave incidente". La Impala Platinum è una delle più grandi aziende in Sudafrica che gestisce alcuni dei pozzi minerari più profondi e più antichi del mondo.

It is with regret Implats reports that a serious safety incident involving a winder rope occurred this afternoon at our 11 Shaft operation at Impala Rustenburg. pic.twitter.com/mdO1BOXu7M November 27, 2023

