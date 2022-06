I 14 minatori rimasti intrappolati a 300 metri di profondità

In Colombia è corsa contro il tempo per cercare di raggiungere 14 minatori rimasti intrappolati all'interno della miniera di carbone El Maestro, situata nel villaggio di El Albarico del comune di El Zulia, città situata nel nord del paese, vicino al confine con il Venezuela. Uno dei minatori che si accingeva ad entrare per il cambio di turno, ma che è rimasto illeso, ha dichiarato ad una radio locale che si è trattato di un'esplosione probabilmente dovuta ad un accumulo di gas all'interno delle gallerie. Un altro minatore si trovava all'ingresso della miniera quando è stato investito dall'onda dello scoppio ed è ora ricoverato in un ospedale di Cucuta, con gravi ustioni.

Incidente in miniera in Colombia: 14 minatori intrappolati

Sul posto si trovano uomini della Protezione civile, della Croce rossa, dei vigili del fuoco volontari e delle associazioni dei minatori, che hanno dovuto attendere per alcune ore la fine dei lavori di ventilazione e stabilizzazione della miniera per poter avviare le attività di ricerca e soccorso delle 14 persone intrappolate a circa trecento metri di profondità. "Non stiamo perdendo la speranza di trovarli vivi", ha detto il sindaco della cittadina colombiana.

Gerson Aldrey Hoyos, assessore alla Salute di El Zulia, ha spiegato che la concentrazione di gas tossici nell'ambiente e le forti piogge nella zona hanno peggiorato le prospettive. Quello avvenuto ieri è il terzo incidente registrato in una miniera di carbone nel dipartimento di Norte de Santander nel 2022. In generale, dal 2011, in questo dipartimento sono avvenuti 140 incidenti in miniera, in cui sono morte 149 persone.