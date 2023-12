Camion che trasporta carburanti travolge auto ferme, è strage in autostrada: foto e video

Il bilancio è pesantissimo e provvisorio: 16 morti in un maxi tamponamento su un'autostrada in Venezuela. Un camion ha travolto sedici auto che erano ferme sulla carreggiata per un precedente incidente senza feriti: succede sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l'est del Paese.

#13Dic | Una gandola cargada de combustible explotó en la autopista Petare-Guarenas, en #Miranda, y colisionó con varios vehículos, a la altura del sector Araguaney. No hay paso. Las autoridades en el sitio - Vía @Rosannabattist3 pic.twitter.com/i1dS2B6MWJ — El Pitazo (@ElPitazoTV) December 13, 2023

Sei feriti ora sono in condizioni gravi. A bruciare dopo lo schianto anche un pullman. Almeno 17 veicoli i distrutti e incendiati. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino (ora locale), nei pressi delle Residenze Araguaney, dopo che un camion che trasportava carburanti ha investito numerosi veicoli che si erano fermati a causa di un incidente precedente.

Il viceministro della protezione civile, Carlos Pérez Ampueda, ha riferito attraverso i suoi social network che l'incidente ha causato la morte immediata di almeno 8 persone e il ferimento di 14. Poi la conta dei morti è iniziata a salire.

