Scontro frontale tra tir e pulmino: è strage, almeno 15 morti

È di 15 morti e dieci feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio in autostrada, vicino alla città canadese di Carberry, nella provincia di Manitoba. Le autorità locali, per descrivere quanto accaduto, usano il termine "strage".

I mezzi coinvolti sono due: un camion e un pullman sul quale viaggiavano degli anziani in gita. Lo scontro è stato frontale. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri del pullman: 25 in tutto. Per quindici di loro i soccorsi sono stati inutili mentre in dieci sono stati trasferiti in ospedale. Anche i due guidatori sono rimasti feriti.

"È apparso subito chiaro - ha commentato un agente di polizia, Rob Lasson - che c'era stata una strage". Imponente la macchina dei soccorsi che è stata subito attivata: la polizia ha interdetto l'accesso all'area mentre due aerei e due elicotteri sono stati impiegati per trasportare i feriti negli ospedali della zona.

"Le notizie che arrivano da Carberry sono incredibilmente tragiche - ha commentato su Twitter il primo ministro Justin Trudeau - invio le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i cari, non posso immaginare il dolore che stanno provando".

