In Indonesia la polizia ha intercettato un camion che trasportava a bordo un carico di più di 200 cani destinati al macello. Gli animali, in viaggio verso la città di Surakarta, sarebbero stati macellati e la loro carne venduta per il consumo a Giava Occidentale, erano ancora vivi. Avevano muso e zampe legate. Cinque persone sono state arrestate, ai sensi delle norme sulla protezione degli animali, e rischiano fino a cinque anni di carcere.

Alcuni attivisti hanno affermato di aver denunciato il traffico di carne di cane alla polizia a dicembre, ma da allora avevano "perso le tracce" dell'operazione. Poi il blitz. L'Indonesia è nel 2024 uno dei pochi paesi al mondo che consente ancora la vendita di carne di cane e gatto, nonostante stia guadagnando terreno una campagna contro questa pratica, con alcune città come Semarang che impongono divieti locali a tale commercio.

L'anno scorso, un famigerato mercato di animali indonesiano nell’isola di Sulawesi ha interrotto la vendita di carne di cane e gatto dopo anni di pressioni da parte degli attivisti per fermare il commercio e i suoi brutali metodi di macellazione. Le condizioni antigeniche nei macelli e nei mercati aperti destano uguale preoccupazione, poiché coloro che sono coinvolti nel commercio di carne di cane (commercianti, macellatori, venditori e consumatori) rischiano di essere esposti alla rabbia e ad altre malattie zoonotiche. Esistono prove in tutta la regione, inclusa l'Indonesia, di cani positivi alla rabbia venduti e macellati per il consumo umano in macelli e mercati.