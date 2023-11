Israele-Hamas, Netanyahu avverte: "La tregua si può allungare, ma la guerra continuerà"

La tregua tra Israele e Hamas scade oggi, lunedì 27 novembre, ma potrebbe essere estesa con la liberazione di 10 ostaggi ogni giorno. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nel colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha aperto alla possibilità di allungare il "cessate il fuoco" sulla Striscia di Gaza. Un prolungamento che però non sarà sinonimo di pace: una volta terminata la tregua la guerra riprenderà con forza: "Abbiamo portato a casa un altro gruppo di ostaggi, donne e bambini, e io sono commosso nel profondo del cuore, tutta la nazione è commossa, quando vedo le famiglie riunite - ha detto il premier israeliano - L'attuale tregua di quattro giorni può essere allungata, un giorno ogni 10 ostaggi".

Al di là della scadenza l'obiettivo del presidente Netanyahu rimane uno soltanto: "Alla fine dell'accordo, noi ritorneremo alla piena forza per raggiungere i nostri obiettivi: distruggere Hamas, assicurare che Gaza non ritorni a quello che era e naturalmente liberare tutti gli ostaggi. Sono sicuro - ha concluso - che avremo successo in questa missione, perché non abbiamo altra scelta". In merito alla telefonata tra Biden e Netanyahu, la Casa Bianca ha confermato i temi affrontati: "I due leader hanno discusso della pausa nei combattimenti e l'aumento della tanto necessaria assistenza umanitaria a Gaza. Hanno inoltre convenuto che il lavoro non è ancora concluso e che continueranno a lavorare per assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi. Il premier israeliano ha ringraziato Biden per il suo instancabile sforzo per aiutare a mediare e applicare a pieno l'accordo".

Israele-Hamas, oggi il rilascio di 11 ostaggi

Cosa succederà? Tutto ruota attorno alla liberazione di altri ostaggi israeliani oltre ai 50 che Hamas deve rilasciare dopo l'attacco dello scorso 7 ottobre. Nei primi tre giorni le operazioni si sono svolte senza intoppi, a eccezione della "seconda puntata" in cui le due parti si sono accusate reciprocamente. Oggi, nuovo step: Israele aspetta la liberazione di nuovi prigionieri, 11 persone, e risponderà con il rilascio di altri detenuti palestinesi con la formula '1 a 3': per ogni ostaggio che torna in Israele, saranno rilasciati 3 palestinesi. Nella giornata di ieri sono stati liberati 17 ostaggi, 14 israeliani e tre stranieri, tra cui la piccola Abigail Edan, la bambina di 4 anni rimasta orfana il 7 ottobre e rapita da Hamas. Sono in tutto otto i bambini rilasciati da Hamas nell'ambito del terzo giorno di scambio. Una delle persone rilasciate, l'84enne Elma Avraham, lotta tra la vita e la morte: "È collegata a un respiratore e non è cosciente - ha spiegato a Channel 12 Moti Klein, capo dell'unità traumatologica dell'ospedale Soroka - Le sue condizioni potrebbero essere dovute alla mancanza di farmaci adeguati durante la prigionia a Gaza. Se fosse passato un altro giorno non ce l'avrebbe fatta".

La scadenza del quarto giorno si avvicina e, secondo quanto scrive il Times of Israel, anche Hamas ha fatto sapere di voler "lavorare" a una proroga della tregua per ottenere il rilascio di altri prigionieri. Israele ha una lista di oltre 150 detenuti che rientrano nei parametri fissati nell'accordo, in caso di un prolungamento della tregua e dello scambio tra ostaggi e prigionieri. Al momento i palestinesi rilasciati sono 117 e Hamas attende la liberazione nelle prossime ore di un'altra quarantina di detenuti. Le autorità israeliane hanno ricevuto la lista con i nomi degli 11 ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi, ma ci sarebbero dei problemi sulla lista. Fino ad oggi Hamas ha liberato 39 ostaggi nei primi tre giorni di un accordo temporaneo di cessate il fuoco che prevede il rilascio totale di 50 israeliani in cambio di 150 prigionieri di sicurezza palestinesi.

