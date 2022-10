Aereo finisce contro un gruppo di ambulanti: morto bimbo di tre anni

Un bambino di soli tre anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 16 ottobre, nei pressi dell'aeroporto 'Simón Bolívar' di Santa Marta, in Colombia. Il bimbo si trovava insieme ad alcuni venditori ambulanti, quando un piccolo aereo SF50 Cirrus con sette persone a bordo, che intendeva dirigersi a Bogotà, non è riuscito a decollare dall'aeroporto ed è finito per schiantarsi in un piazzale all'esterno della pista, dove stazionavano diverse persone.

La Polizia di Santa Marta, commentando l'incidente, ha confermato che il velivolo, di proprietà della compagnia privata Panamerican Training Center-PTC, ha travolto i banchetti dei bambini che vendevano i loro prodotti all'esterno dell'aeroporto, uccidendone uno e ferendone un secondo in modo grave, mentre i due membri dell'equipaggio ed i cinque passeggeri hanno riportato ferite lievi.

L'incidente ha provocato per varie ore a paralisi delle attività di decollo e atterraggio nell'aeroporto di Santa Marta che sono riprese nel tardo pomeriggio.