Julian Assange, Londra dice sì all'estradizione negli Usa del fondatore di Wikileaks

Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, potrà essere estradato dalla Gran Bretagna negli Usa. Il ministro degli Interni britannico, Priti Patel, ha firmato il decreto di estradizione. Assange negli Stati Uniti è accusato di spionaggio.

Il via libera era considerato scontato e arriva dopo che nel Regno Unito era stata completata la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell'attivista australiano, che rischia di scontare negli Usa una pesantissima condanna per aver contribuito a diffondere documenti riservati.

"Un giorno buio per la libertà di stampa". Il commento di WikiLeaks alla notizia dell'estradizione.

Cosa succede a Julian Assange?

Assange, 51 anni il prossimo 3 luglio, non verrà comunque consegnato agli Stati Uniti immediatamente. Ha 14 giorni di tempo per tentare un ultimo appello. Nel caso di un rigetto potrebbe anche rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, organismo che fa capo al Consiglio d'Europa di cui il Regno Unito è parte.

"In base alla legge sull'estradizione (Extradition Act) del 2003, il ministro è tenuto a firmare l'ordine di estradizione se non ha basi per proibire che esso venga eseguito", si legge in una nota esplicativa diffusa a nome di Patel dall'Home Office, il dicastero dell'Interno britannico. Il ministero sottolinea che non è stato riscontrato "il rischio di abusi, di un trattamento ingiusto od oppressivo contro Assange nell'ambito del processo di estradizione. E neppure hanno riscontrato che negli Stati Uniti egli possa andare incontro a una procedura incompatibile con i suoi diritti umani, incluso il diritto a un processo giusto o alla sua libera espressione", sancendo che "sarà trattato in modo appropriato anche in relazione alla sua salute".