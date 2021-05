Coronavirus, Malta ha raggiunto l'immunità di gregge

Malta è il primo Paese dell'Unione europea ad aver raggiunto l'immunità di gregge, avendo vaccinato il 70% della popolazione adula con almeno una dose di vaccino anti-covid. A dare il lieto annuncio è stato il ministro della Sanità, Chris Fearne, sottolineando che "il vaccino è un'arma contro il virus".

Malta, con una popolazione di circa 500mila persone, ha somministrato oltre 475mila dosi di vaccino, secondo i dati aggiornati a domenica. Fearne ha riferito che poco meno del 42% della popolazione over 16 è ora completamente vaccinata, con un tasso del 65% della popolazione over 60.

I am pleased with the news that today our country has achieved collective #immunity. This would certainly not have been possible without the joint effort of the #health authorities, the dedicated workers in the sector & the collaboration of the people of Malta & Gozo. #COVID19 pic.twitter.com/c9eXLHnMrU