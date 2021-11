Migranti in Bielorussia, bimbo di un anno muore nella foresta

Un bimbo siriano di un anno è morto mentre si trovava in una foresta al confine tra Polonia e Bielorussia. Il piccolo era lì da oltre un mese insieme ai genitori, che speravano di riuscire a entrare nell'Unione europea.

A dare la notizia con un tweet è stato Centro polacco per l'aiuto internazionale. Secondo i soccorsi, il padre del piccolo aveva una lesione al braccio e la madre alla gamba. Sempre secondo la ong, durante l'intervento è stato soccorso anche un giovane in condizioni di disidratazione e denutrizione.

Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli ha commentato la tragedia: "Seguo le tragiche notizie dal confine tra Polonia e Bielorussia dove un bambino di un anno è stato trovato senza vita nella foresta. E' straziante vedere un bambino morire di freddo alle porte d'Europa. Lo sfruttamento dei migranti e dei richiedenti asilo deve cessare, la disumanità deve cessare".

Intanto è arrivato in Iraq il primo volo di rimpatrio con a bordo i migranti che per settimane erano rimasti bloccati al confine con la Bielorussia. Il ministero dei Trasporti di Baghdad ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini dei passeggeri mentre scendono dall'aereo, atterrato a Erbil, nel Kurdistan iracheno. In totale sono state finora rimpatriate 430 persone delle 460 finora registrate per il ritorno volontario.