Calca allo stadio, è strage: almeno 37 morti

Almeno 37 persone sono morte nella ressa allo Stadio Michel d'Ornano di Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, lunedì sera, durante una campagna di reclutamento dell'esercito. Lo hanno confermato ieri le autorità statali.

"Il bilancio provvisorio stabilito dai servizi di emergenza risultano 37 morti e molti feriti", si legge in una nota del governo congolese. "È stata istituita un'unità di crisi sotto l'autorità del Primo Ministro", spiega senza fornire ulteriori dettagli sulle cause della tragedia.

Le autorità congolesi hanno pianificato quest'anno di reclutare 1.500 giovani per le forze armate congolesi e in varie città del Paese sono stati aperti dei centri in cui era possibile registrarsi per avere la possibilità di arruolarsi. Dopo giornate trascorse in fila, il tentativo di molti giovani di presentarsi prima della chiusura delle iscrizioni avrebbe dato il là alla strage.

L’esercito è una delle poche realtà che dà lavoro nella Repubblica del Congo, dove la disoccupazione è elevatissima.

