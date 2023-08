Fanno una gita (illegale) nelle fogne ma scoppia un temporale: l'acqua sale all'improvviso, 8 morti

Quando a Mosca sono iniziate le forti piogge, l'acqua è salita bruscamente e i visitatori "della domenica" non hanno avuto praticamente alcuna possibilità di scappare. Una guida turistica e tutti e sette i membri del gruppo di escursionisti sono stati trovati morti dopo essere rimasti intrappolati sottoterra dalle acque alluvionali del sistema fognario della capitale russa. Le inondazioni del weekend, causate dalle forti piogge, sono state così rapide che le persone non hanno avuto alcuna chance di scappare. Il gruppo stava esplorando il sotterraneo Neglinka, un affluente del fiume principale della città, la Moscova.

Le operazioni di ricerca dei corpi sono terminate nelle scorse ore e si procede ora a identificare formalmente i morti. Il sindaco della città Sergei Sobyanin ha descritto l'incidente come una "terribile tragedia". La maggior parte delle vittime sembra essere stata trascinata nella Moscova e trovata dai sommozzatori vicino al parco Zaryadye, nel centro della città. È stata aperta un'inchiesta su quella che è stata descritta come una "escursione illegale", perché non tutti gli standard di sicurezza erano stati rispettati. Diverse compagnie turistiche offrono visite delle fogne e dei sotterranei della città, molti dei quali risalgono all'Ottocento.

Tre persone coinvolte nell'organizzazione del tour sono state preso identificate. Almeno una è stata arrestata e potrebbe essere incriminata, mentre un'altra avrebbe lasciato il Paese in direzione Emirati Arabi Uniti. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più disastroso. In un primo momento si erano infatti iscritte più di 20 persone al tour, secondo quando riportato dall'agenzia di stampa Ria, ma poi la maggior parte non si era presentata a causa delle previsioni meteo in netto peggioramento.



