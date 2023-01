È morto il bimbo di 10 anni intrappolato in un pozzo da 4 giorni

È morto Nam, il bimbo vietnamita di 10 anni che era intrappolato da 4 giorni dentro un pozzo profondo 35 metri vicino a un cantiere nella provincia del delta del Mekong. Il piccolo, il nome completo è Thai Ly Hao Nam, è stato dichiarato morto dalle autorità locali. I soccorritori hanno trascorso quasi 100 ore nel tentativo di liberarlo, ma senza successo. "Le autorità hanno stabilito che il bimbo è morto e stanno cercando di recuperare il corpo", ha detto il vicepresidente della provincia meridionale di Dong Thap, Doan Tan Bu.

La tragedia è avvenuta nell'area di un cantiere edile per la costruzione di un ponte. C'è un video, in cui si nota chiaramente il bambino cadere, ma non è chiaro come sia passato attraverso una cavità così stretta e sia arrivato così in fondo.

