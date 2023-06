Muore dopo aver provato a bere tutti i cocktail del menu

Una folle gara finita in tragedia. Un uomo di 53 anni è morto in Giamaica, dove si trovava per vacanza, dopo aver partecipato a una "sfida alcolica" nell'hotel dove soggiornava. L'obiettivo era di riuscire a bere tutti i 21 cocktail presenti nel menu. L'uomo è riuscito a ingerirne 12, prima di sentirsi male e tornare in camera. Qui sarebbe morto dopo una vera e propria agonia.

L'uomo era in vacanza con figli e altri parenti e il decesso risale al maggio 2022. Ma oggi un'inchiesta sta facendo luce sulle motivazioni della morte dell'uomo e sulle eventuali responsabilità. E i dubbi sulla prontezza dei soccorsi vengono soprattutto dalla famiglia dell'uomo. La compagna ha riferito che gorgogliava e non dava segni di coscienza una volta rientrato in camera dopo la "sfida". All'arrivo dei soccorritori avrebbe perso velocemente temperatura corporea e i sanitari si sarebbero limitati a effettuare un massaggio cardiaco.

Secondo i referti tossicologici, la morte sarebbe dovuta a gastroenterite acuta da consumo di alcool. Ma la famiglia è in attesa ancora di ricevere l'esame tossicologico completo dalla Giamaica. Nel frattempo ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per riportare il corpo dell'uomo a casa.

